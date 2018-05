Destiny 2 | l' espansione in arrivo durante l' autunno introdurrà un nuovo stile di

Destiny 2 : due immagini ci mostrano le mappe dell'espansione La Mente Bellica : La Mente Bellica, la prossima espansione di Destiny 2 provata in anteprima per voi, sarà lanciata tra pochi giorni insieme a nuovi contenuti per il PvE e il PvP, incluse due nuove mappe del Crogiolo che Bungie ha da poco rivelato ufficialMente.Come riporta Gamerant, le due mappe sono intitolate Meltdown e Solitude, ed entrambe sembrano essere ambientate su Marte. Non ci sono molte informazioni in realtà, ma basandoci sugli screenshot e su quanto ...

Destiny 2 : Bungie annuncia ufficialmente la seconda espansione "La Mente Bellica" : L'arrivo della seconda espansione di Destiny 2 è stato rumoreggiato poco tempo fa, si parlava del contenuto "The Fallen Warmind" in arrivo nel mese di maggio. Ebbene, a quanto pare, sembra proprio che sarà così: Bungie ha annunciato che la seconda espansione, La Mente Bellica, sarà in effetti lanciata a maggio. Come segnala Gamingbolt, sarà disponibile l'8 maggio, e gli sviluppatori di Bungie assicurano che vi "trasporterà in posti nuovi per ...