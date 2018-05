Demi Lovato | la cantante si è rotta un piede mentre era in vacanza

Christina Aguilera : nella tracklist di “Liberation” c’è anche il duetto con Demi Lovato : Alzi la mano chi non vede l'ora di ascoltarlo! The post Christina Aguilera: nella tracklist di “Liberation” c’è anche il duetto con Demi Lovato appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato : in arrivo un nuovo singolo insieme ai Clean Bandit : Dovrebbe uscire il 26 maggio

Demi Lovato ha dovuto cancellare dei concerti del Tell Me You Love Me Tour in Sud America : A causa di problemi organizzativi

Demi Lovato ha spiegato perché ha pubblicato le foto della sua cellulite su Instagram : " E così, ho deciso di mostrare i miei difetti e - non mi piace nemmeno chiamarli difetti, sono una parte di quello che sono - e mostrare al mondo che sono imperfetta , ma questo è ciò che mi rende ...

Demi Lovato mostra la cellulite su Instagram : ‘Amo ancora me stessa’ : “Eppure amo ancora me stessa”. Demi Lovato lo scrive in continuazione nelle sue ultime Instagram Stories come un mantra da ricordare a se stessa ma anche a tutti i giovani fan che la seguono con devozione. Lo slogan accompagna foto e video nei quali la popstar mostra con orgoglio le imperfezioni fisiche come cellulite e smagliature che troppo spesso creano enormi complessi alle ragazze. LEGGI: Demi Lovato in Italia: a Bologna ...

Demi Lovato bacia Kehlani durante un concerto : foto e video dell’esibizione hot dal Tell Me You Love Me Tour : Grande sorpresa sul palco del Tell Me You Love Me Tour: Demi Lovato bacia Kehlani, durante la performance in Lonely. Lunedì 2 aprile, il Tour mondiale di Demi Lovato ha fatto tappa in New Jersey: la popstar statunitense sta portando in giro per il mondo la nuova Tournée a supporto dell'ultimo album pubblicato lo scorso settembre Tell Me You Love Me. Il concerto di Demi Lovato in New Jersey, ieri sera, ha preso una svolta particolarmente ...

Tutti i vincitori dei Kid’s Choice Awards 2018 - da Riki a Ed Sheeran e Demi Lovato : Sono stati annunciati i vincitori dei Kid's Choice Awards 2018 che si sono tenuti nella notte tra il 24 e il 25 marzo in America. Tra i cantanti internazionali premiati spiccano i nomi di Demi Lovato e di Shawn Mendes mentre tra i gruppi musicali è stato premiato quello delle Fifth Harmony. Anche il cantautore inglese Ed Sheeran si è aggiudicato un premio. Sua è la miglior canzone dell'anno, ovvero Shape Of You. Tra i vincitori dei Kid's ...

Le tendenze suicide di Demi Lovato - l’autolesionismo e il fascino della morte : “La prima volta avevo 7 anni” (video) : Le tendenze suicide di Demi Lovato sono state oggetto di una nuova, intensa intervista che la cantante ha rilasciato a Entertainment Tonight. Impegnata in un progetto filantropico di sensibilizzazione sui problemi di salute mentale, Demi Lovato ha parlato dei suoi problemi e ha fatto una pesante rivelazione, spiegando di aver avuto tendenze al suicidio sin da bambina. Attirata dalla morte come risoluzione di ogni problema, la cantante ha ...

Demi Lovato : «Il bello di essere sobria» : Sei anni da sobria. Per Demi Lovato, 25 anni, questo anniversario è il più importante di tutti. Come un orologio a cucù che segna puntuale l’ora, Demi ha ricordato ai suoi fan questo importante traguardo. «Appena scattati i sei anni da sobria. Sono così grata per un altro anno di gioia, salute e felicità. È possibile», ha scritto sui social. https://www.instagram.com/p/BgWX27oFLoA/?taken-by=ddLovato Parole di incoraggiamento per chi sta ...

La tracklist di Revamp - il nuovo album di Elton John con gli omaggi di Ed Sheeran - Lady Gaga e Demi Lovato : Revamp è il titolo del nuovo album di Elton John, in arrivo sul mercato discografico internazionale il prossimo 6 aprile. Si tratta di un lavoro discografico particolare: in Revamp, infatti, vi saranno numerosi duetti con alcune delle popstar della musica internazionale più amate. L'album celebrerà la carriera cinquantennale di Elton John, grazie alle voci di grandi star del momento. Prendono parte a Revamp artisti del calibro di Ed ...

In arrivo un duetto di Demi Lovato e Christina Aguilera? Le indiscrezioni e i commenti delle due popstar : Un duetto di Demi Lovato e Christina Aguilera potrebbe arrivare da un momento all'altro. Le due cantanti statunitensi sarebbero quasi pronte a rilasciare un singolo insieme! Non si tratta di semplici voci di corridoio e rumor sul web, bensì anche le due cantanti si sono espresse a riguardo, lasciando intuire che molto probabilmente è in arrivo una grande collaborazione nel mondo della musica pop. In un recente concerto di Demi Lovato a ...

Demi Lovato ft DJ Khaled - è uscito il video di “I Believe” : Demi Lovato e Dj Khaled hanno pubblicato il loro nuovo singolo insieme intitolato “I Believe”. Ad accompagnare la canzone anche un video che vede i due artisti protagonisti. Demi, di rosso vestita, è uno splendore! “I Believe” fa parte della colonna sonora del film con Oprah Winfrey e Reese Witherspoon “Nelle pieghe del tempo”. Tra i brani che formano la colonna sonora anche “Warrior” delle Chloe x Halle e ...

Ufficiale il video di I Believe di Demi Lovato feat. DJ Khaled - colonna sonora di Nelle pieghe del tempo : Il video di I Believe di Demi Lovato feat. DJ Khaled arriva con poche ore di anticipo rispetto alla tabella di marcia. La clip Ufficiale, che sarebbe dovuta arrivare il 9 marzo in contemporanea all'uscita del film Nelle sale, ma il suo rilascio è stato anticipato ed è ora disponibile sui canali ufficiali degli artisti coinvolti. Si tratta della clip dedicata alla colonna sonora del film A wrinkle in time, che in Italia sarà distribuito con ...

Tell me you love me di Demi Lovato in spagnolo - audio e testo della nuova versione del singolo : Il debutto su Spotify di Tell me you love me di Demi Lovato in spagnolo conferma come la popstar stia continuando a scommettere sul mercato latino. Dopo il successo di Échame La Culpa con Luis Fonsi, Demi Lovato ha rilasciato giovedì 8 marzo una nuova versione del suo singolo Tell Me You love Me, questa volta con l'intero testo in lingua spagnola: "È difficile, ma allo stesso tempo tutti mi hanno dato molto sostegno, sono grata di poter ...