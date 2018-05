Del Piero arriva a Roma per il nuovo concept store AirDp : Alessandro Del Piero arriva a Roma, lunedì 14 maggio in Viale Europa 46 nel cuore dell'Eur, per festeggiare il concept store e presentare le nuove collezioni e l'estate di AirDp Style. Il concept ...

Incendio e furto al Pieroni Della Pieve - sottratti materiali sportivi : La Spezia - Oltre al danno la beffa. Brutto colpo per lo sport spezzino dopo l'Incendio di questa mattina al Denis Pieroni alla Pieve. Non sono bastate le fiamme che hanno distrutto il container ...

La fase due Del Pd secondo Piero Fassino : Roma. Dice il deputato Piero Fassino, tra i fondatori del Pd e già sindaco di Torino, che a quaranta giorni dal voto lo scenario è cambiato. O, meglio, "deve cambiare: le due formazioni che hanno ...

Piero Pelù ha annunciato il suo ritorno sul palco : ecco le date Del Warm Up Tour : Da maggio Piero Pelù sarà di nuovo in Tour sui palchi di tutta Italia! [arc id=”15021a3e-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] “Energia, energia, nuove idee e voglia di stare sempre con la mia Dea Musica. Stavolta coi Bandidos ma senza scordare mai i Litfiba. Ci vediamo in giro ragazzacci!”, con queste parole Piero ha annunciato ai fan il suo ritorno live. via GIPHY Piero Pelù sarà impegnato tutta l’estate con le date del Warm Up ...

Del Piero - nuovo ristorante a Los Angeles : inaugurato il N° 10 : Dal calcio alla ristorazione, con un'unica costante: il numero 10. Che lo ha accompagnato nella sua gloriosa carriera con la maglia della Juventus e che ora lo supporterà anche in questa sua nuova ...

L'ex capo Del Dis Giampiero Massolo a Mezz'ora in più : "La situazione in Siria resta critica - pochi chilometri tra gli eserciti di Russia e Stati Uniti" : "La situazione in Siria resta seria, anzi critica: poche centinaia di chilometri si frappongono tra uomini russi e uomini americani sul terreno". A fotografare così la situazione in Siria dopo l'attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è L'ex capo del Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza interna ed esterna) Giampiero Massolo, che ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3 sottolinea: "Raramente, ...

Real Madrid-Juventus - Del Piero contro Buffon? L’ex bianconero allo scoperto [FOTO] : Real Madrid-Juventus, Del Piero contro Buffon? Non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League dei quarti di finale che ha portato all’eliminazione del club bianconero, nel finale furia di Buffon e Del Piero che non ha capito le parole del portiere bianconero. Adesso l’ex calciatore prova a chiarire la situazione attraverso un post sui social: “di quello che ho sentito e soprattutto letto in questi giorni, nel ...

Real-Juve - Del Piero sbotta : 'Chi dice che sono contro Buffon mi ferisce' : ROMA - Alex Del Piero non ci sta. Dopo aver ricevuto molte critiche per le sue considerazioni dopo Real Madrid-Juventus , l'ex capitano bianconero sceglie di esternare la sua amarezza con un tweet. '...

Del Piero VS BUFFON PER L'ESPLOSIONE CONTRO L'ARBITRO / Pirlo : "Anche io avrei perso la testa" : Del PIERO vs BUFFON per l’esplosione CONTRO l’arbitro. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero: “D’accordo con Gigi, rigore inesistente”. Proseguono le polemiche post Real(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:13:00 GMT)

Del Piero : “Fatico a comprendere le parole di Buffon” : Del Piero: “Fatico a comprendere le parole di Buffon” Volto imbarazzato per Alex Del Piero che ha dovuto commentare a caldo le parole di Gigi Buffon nel post partita di Real-Juve. Il capitano della Juve ha attaccato l’arbitro, parole non condivise dal suo ex compagno e amico. L’ex numero 10, a Sky, è stato chiaro: […]

Del Piero VS BUFFON : “NON LO CAPISCO SULL'ARBITRO OLIVER”/ Accardi rilancia : "Gli avrei tirato un pugno" : Del PIERO contro BUFFON: “NON CAPISCO le parole sull’arbitro”. Alex ricoperto di insulti dagli juventini. Il web bianconero non perdona le parole dell’ex capitano sul portiere(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 23:00:00 GMT)

Del Piero e il sano 'egoismo' di bomber Inzaghi : siparietto irresistibile all'Originale : Ci sono gli assistman, e gli esclusivamente bomber, come Pippo Inzaghi. E poi c'è chi, come Alex Del Piero, da fantastico numero 10, era entrambe le cose. Ospiti a L'Originale di Alessandro Bonan, ...

“Ingrato - vergogna”. Tutti contro Alessandro Del Piero. L’ex capitano Della Juventus - oggi opinionista - riempito di insulti sui social. Il motivo? Quelle parole che non sono piaciute proprio a nessuno : Ci sono partite che lasciano il segno, anche in negativo, e che si portano dietro velenosi strascichi per settimane, se non mesi o anni. Una di queste rischia di essere quel Real Madrid – Juventus che ha sancito l’eliminazione tra gli applausi della squadra italiana ma che ha avuto un seguito polemico, con le parole di Gianluigi Buffon contro l’arbitro reo di aver concesso un dubbio rigore agli spagnoli a tempo scaduto. ...