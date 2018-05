Dazi Usa-Cina | ' Buoni colloqui' | ma restano ancora ' grandi differenze'

Dazi - USA e Cina ancora distanti. Intensificheranno la comunicazione : Teleborsa, - Il commercio internazional e continua a essere oggetto di discussioni animate tra i vari paesi, USA e Cina in primis. Dopo due giorni di colloqui, le due nazioni hanno raggiunto un'intesa ...

Dazi - Pechino : con Usa restano "grandi differenze" : Le parti hanno discusso sui passi da prendere per espandere le esportazioni Usa verso la Cina, gli scambi bilaterali nel settore dei servizi, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, e su come risolvere il problema delle misure tariffarie e non tariffarie

Dazi : intesa Cina-Usa ma ancora distanze : 11.25 Cina e Stati Uniti hanno trovato un accordo su alcune aree delle dispute commerciali in corso tra le prime due economie del pianeta, ma restano ancora "grandi differenze". E' l'esito dei colloqui sul commercio di ieri e oggi a Pechino tra le delegazioni dei due Paesi, riportato dai media statali cinesi. "Le due parti hanno riconosciuto che ci sono ancora grandi differenze su alcune questioni e che devono continuare a intensificare il ...

Cina e Usa dialogano sui Dazi - a Pechino - . Ma le posizioni sono distanti : Sentimenti contrastanti emergono anche da parte della delegazione Usa, composta sia da 'falchi' in economia, come Navarro, che da funzionari su posizioni meno oltranziste, come lo stesso Mnuchin, che ...

Dazi - delegazione Usa a Pechino per un confronto sul commercio : Il vice premier Liu He, il più stretto consigliere economico del presidente Xi Jinping e suo plenipotenziario sul settore, è a capo dei colloqui per la seconda economia del pianeta. Donald Trump, ...

Dazi Usa - scricchiola il fronte europeo : La Germania, più esposta, vorrebbe trattare con Trump. Bruxelles e Parigi sono per la linea dura Inizia a scricchiolare la compattezza europea nella sfida a Donald Trump sui Dazi. Martedì mattina la ...

CAOS Dazi/ Le mine di Trump che rischiano di far saltare anche gli Usa : Secondo l'stat il Pil italiano sta rallentando, ma il +0,3% del primo trimestre non sfigura. Ora bisogna evitare escalation nelle guerre commerciali.

Dazi - delegazione USA vola in Cina per trovare un accordo : Teleborsa, - trovare un accordo sui Dazi per scongiurare una possibile guerra commerciale tra superpotenze economiche. E' questo lo scopo degli incontri che si terranno domani e dopodomani , 3 e 4 ...

Dazi - Juncker esorta gli USA a esentare l'UE in modo permanente : Teleborsa, - La querelle sui Dazi continua. "Abbiamo preso nota della esenzione generosamente accordata dal presidente degli Stati Uniti all'UE" sui Dazi americani alle importazioni di acciaio e ...

