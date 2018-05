Dazi | la Commissione Ue pronta a valutare un accordo ristretto con gli Usa

Storia del GLIS - dalle origini nel 1991 alla sua rifonDazione come commissione dell’ANTEL : di Alessandro Martelli * – Il GLIS fu fondato nel 1991 a Bologna, da me ed altri esperti, a conclusione del Workshop «Prospettive e problematiche per l’applicazione dell’isolamento sismico in campo civile e industriale in Italia», organizzato dall’ENEA in tale città in maggio 1990. L’obiettivo era promuovere l’utilizzazione delle moderne tecnologie antisismiche per la protezione delle costruzioni dal terremoto1-3. GLIS era l’acronimo di ...