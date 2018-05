Dating su Facebook | il difficile sarà comunicare la libidine senza faccine

Perché il Dating online funziona (secondo la scienza) e Facebook vuole investirci? : (Foto: Pixabay) Si chiamerà, semplicemente, dating. Sarà incorporato nel proprio profilo Facebook ma del tutto indipendente da esso – per ovvie questioni di riservatezza: nessuno vuole che i propri contatti (o il proprio partner) sappiano come, quando e con chi si sta flirtando – e consentirà, almeno all’inizio, di interagire solo con messaggi di testo per scongiurare l’invio (e la ricezione) di immagini oscene o inappropriate. È la mossa ...

Facebook e Mark Zuckerberg non sembrano risentire del tempo che passa. Sono passati quasi dieci anni da quando il popolare social network è dilagato in Europa. Nel tempo è cambiato nei concetti e nei modi in cui la gente ne fruisce, ma al di là qualche fisiologico calo non ha cessato di avere un ruolo predominante.

Dating - Facebook diventerà il nuovo Tinder? : Dopo aver acquistato Whatsapp e Instagram e aver “scopiazzato” le funzionalità principali di Snapchat, adesso Facebook mette nel mirino Tinder e il mondo del Dating. All’interno del social network nascerà una sezione apposita dedicata agli incontri dove potremo conoscere potenziali partner, scelti per l’occasione dall’algoritmo del social in base agli interessi e agli amici che abbiamo in comune. Ad annunciarlo è Mark ...

Facebook annuncia Dating : perché Zuckerberg vuole il nostro cuore? : (foto: Gaia Berruto/Wired) “La Dating app di Facebook renderà l’invasione della privacy finalmente sexy“, titola un ironico commento del Guardian sulla notizia che il social network di Mark Zuckerberg lancerà presto Dating, un’app per favorire gli incontri. L’annuncio, avvenuto nell’ultimo keynote F8, ha in effetti fatto sorridere molti e alzare qualche sopracciglio. Ha proprio dello stupefacente la ...

Sito d’incontri Facebook (Dating) : come funzionerà il social che promette l’amore della vita : come funzionerà il Sito d'incontri Facebook per trovare l'anima gemella e non una semplice avventura? La conferenza annuale F8 di ieri 1 maggio ha messo in evidenza il prossimo obiettivo di Mark Zuckerberg: quello, in sostanza, di fare concorrenza a Tinder e offrire un servizio di dating in cui si incrocino esperienze di vita affini dalle quali possano scaturire nuove coppie legate per la vita. Per stessa mission di Zuckerberg, come ...

Breve sondaggio : userete il Dating di Facebook? : Facebook ha pensato di creare uno strumento, chiamato Dating, separato dal newsfeed e dal profilo, per trovare la vostra anima gemella sulla piattaforma. Un po’ come fa Tinder. “Un matrimonio su tre negli Stati Uniti viene fatto grazie a un incontro online. E noi non abbiamo ancora costruito uno strumento per il Dating“, ha detto Zuckerberg con voce stupefatta durante il suo keynote. È facile: si crea un profilo separato, che ...

