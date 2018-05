Dario Franceschini durissimo contro Matteo Renzi | ' Esulta per la chiusura al M5s?

Dario Franceschini dice che il governo PD-M5S è «l’ultima speranza» : «Io dico che bisogna tentare questa strada senza pregiudiziali» The post Dario Franceschini dice che il governo PD-M5S è «l’ultima speranza» appeared first on Il Post.

Anche Dario Franceschini benedice la svolta rossa del M5S : “Non si può rispondere con un semplice ‘no’ quando il Pd incontrerà l’esploratore Fico“. Così Dario Franceschini. L’esponente dem si

Si muove Dario Franceschini : "Riuniamo deputati e senatori prima delle consultazioni - discutiamo" : "È da troppo tempo che stiamo in silenzio...". Il Parlamento uscito dalle elezioni del 4 marzo ha preso corpo, dalle presidenze agli uffici di presidenza oggi all'ultimo step in aula alla Camera. Di primo mattino, poco prima della seduta di Montecitorio, si riuniscono i 111 deputati del Pd e lì prende la parola Dario Franceschini. "È da troppo che non parliamo", dice il ministro dei Beni culturali che chiede una discussione ...

Dario Franceschini : "Sì a un governo per le riforme con tutti dentro" : ... 'I motivi di quel No sono vari: chi era contrario nel merito, chi dava una valutazione politica, chi era contro Renzi. Ma una classe dirigente non può concepire di lasciare irrisolti i nodi di un ...

Dario Franceschini dice che bisogna fare un governo con dentro tutti : E poi fare una nuova legge elettorale e una riforma della Costituzione: vi ricorda niente?

Dario Franceschini non si rassegna alle sconfitte : come pretende di comandare : Dario Franceschini è un inguaribile ottimista, anche in un momento come questo, con il rischio di uno stallo infinito in Parlamento tra i due vincitori delle ultime elezioni, Lega e M5S. Ottenere una ...

Maura Tomasi - chi è la leghista che ha umiliato alle urne Dario Franceschini : I pronostici prima del 4 marzo per la leghista Maura Tomasi erano a dir poco nefasti, salvo poi essere spazzati via da un risultato trionfale emerso dalle urne. E non era semplice per l'avvocato con l'...

Michela di Biase - moglie di Dario Franceschini : "Non mi dimetto da consigliera : il ruolo in Regione rafforza il mio impegno in Comune" : "Mi dimetterò da capogruppo, ma non da consigliera: il ruolo in Regione non è una diminutio, semmai rafforza il mio impegno in Comune". Michela Di Biase in un'intervista al Corriere, rivela le sue intenzioni post-voto. La moglie di Dario Franceschi, capogruppo dem in aula Giulio Cesare, lascerà questo incarico, ma non quello di consigliera, poiché, dice, non inficerà col suo nuovo ruolo, quello alla Regione.Un ...

Matteo Renzi : 'Dario Franceschini lavorava all'accordo col Movimento 5 Stelle' : Renzi non solo s'è messo di mezzo, ma li ha pure sputtanati, consegnando a Repubblica un virgolettato che fa anche nomi e cognomi degli inciucioni: 'Il punto è la linea politica. L'ho spiegato, a ...