Dalla finanziaria alla legge elettorale | cosa potrebbe fare un governo di tregua

Sicilia : Ars - stralciati 33 articoli Dalla finanziaria (2) : (AdnKronos) – In particolare sono stati stralciati gli articoli 19, 24 commi 4 e 5, 29 comma 2, 35 comma 8, 107 e 116, “in quanto presentano profili di incostituzionalità”, spiega la Presidenza dell’Ars. Ma anche “l’articolo 88, in quanto la materia deve essere affrontata in un apposito disegno di legge organico da approvare con procedura rinforzata a maggioranza assoluta dei membri dell’Ars, in ossequio ...