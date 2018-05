Da Real-Liverpool al duello Juve-Napoli | ultime ' Guerre Stellari' | che la forza sia con

Cristiano Ronaldo-Salah - in palio non solo la finale Champions : Real Madrid-Liverpool vale il Pallone d’Oro : Si sono concluse le semifinali valide per la Champions League, qualificazione con il brivido per il Real Madrid che dopo l’1-2 dell’andata rischia più del previsto in casa contro il Bayern Monaco, 2-2 il risultato finale che permette alla squadra di Zidane di raggiungere Kiev, un altro risultato incredibile per i Blancos che vola in finale per la terza volta consecutiva e proverà ad alzare nuovamente il trofeo. Brividi anche per il ...

Champions : Roma fuori a testa alta. Liverpool in finale col Real : Questa volta l'impresa non è riuscita: i giallorossi dovevano ribaltare la sconfitta per 5 a 2 all'Anfield. Recriminazioni per due calci di rigore non concessi ai padroni di casa - La grande impresa ...

Biglietti Finale Champions League 2018 - Real Madrid-Liverpool : come acquistare i tickets per la sfida di Kiev del 26 maggio : Saranno Real Madrid e Liverpool a contendersi il più importante trofeo europeo per squadre di club: il sorteggio ha deciso che saranno gli spagnoli a giocare formalmente in casa la partita. L’atto conclusivo del torneo anche quest’anno verrà disputato di sabato: si giocherà il 26 maggio alle ore 20.45 all’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev, in Ucraina. Il Real Madrid, qualificato di diritto in qualità di detentore del trofeo, dopo aver concluso la ...

Real Madrid-Liverpool a Kiev sabato 26 Video : E' prevista sabato 26 maggio, alle ore 20,45, la partita più attesa della stagione in Europa. La finale di Champions league [Video] vedra' di fronte Real Madrid, che ha superato il Bayern Monaco, e #Liverpool, che ha piegato la resistenza della Roma. Il match si disputera' allo stadio Nsc Olimpiyskiy di #Kiev, in Ucraina. Si tratta di un impianto con una capienza che supera i 60 mila posti. La Realta' della capitale ucraina Kiev è la capitale e ...

Roma-Liverpool 4-2 - giallorossi fuori dalla Champions League. Non arriva la rimonta - Reds in Finale col Real Madrid : Questa volta l’impresa non è riuscita alla Roma, la rimonta da fantascienza non è stata possibile contro il Liverpool. Dopo la sconfitta per 5-2 ad Anfield, i giallorossi dovevano vincere con tre gol di scarto nella semiFinale di ritorno della Champions League 2018 ma non sono riusciti a ripetere la rimonta che avevano confezionato contro il Barcellona nel turno precedente. In un gremito Olimpico arriva una vittoria per 4-2 che purtroppo ...

