Da chat alla condivisione dei dati | Uber lancia vademecum sicurezza

E-recruiting alla svolta 4.0 - sugli scudi chatbot e gamification : Nel mondo anglosassone cresce il numero di imprese che si affidano all'algoritmo per selezionare il personale: secondo i dati pubblicato sul Guardian, negli Stati Uniti il 72% dei curriculum non è ...

Bimbo olandese si perde in spiaggia - ritrovato grazie alla chat di Whatsapp : Viareggio , Lucca, , 29 aprile 2018 - Passeggiava smarrito sulla battigia, guardandosi un po' intorno. Il bagnino del Nettuno, Francesco Terranova , si è avvicinato a quel bambino biondissimo. «Are ...

Cyberbullismo in chat : nel Veneziano tredicenne si butta dalla finestra : La ragazzina, che frequenta la seconda media, si è fratturata l'anca. In dicembre la mamma aveva presentato una denuncia ai carabinieri

WhatsApp - trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione/ Dalla privacy all'archiviazione delle chat : WhatsApp, trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione: Dalla sicurezza-privacy all'archiaviazione delle chat, passando Dalla piattaforma web e le GIF(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:03:00 GMT)

Istigava alla Jihad in chat - minorenne individuato a Trieste : era pronto ad attaccare la sua scuola : Istruzioni su come costruire ordigni artigianali e indicazioni per raggiungere lo Stato Islamico e unirsi alle file dei combattenti del Califfato. Questi i messaggi pubblicati dal minorenne, italiano ma di origini algerine, scoperto dalla Polizia postale di Trieste e delle Digos del capoluogo friulano e di Udine. ...

Alla guida di un aereo si divertono con Snapchat - un video li inchioda Video : Un 'siparietto' in volo mentre l'#aereo viaggiava a oltre novemila metri d'altezza con il pilota automatico inserito. Due piloti della compagnia britannica low cost #easyJet hanno pensato bene di giocare e scherzare con il cellulare utilizzando le animazioni di #Snapchat mentre l'aereo di linea [Video] in volo era diretto da Parigi a Madrid. Hanno voluto filmare e pubblicare online la performance che non è passata inosservata. La reazione della ...

Giocano con Snapchat alla cloche - sospesi due piloti easyJet : ROMA - In genere l'utilizzo del cellulare a bordo è soggetto a diverse restrizioni. Per i passeggeri degli aerei, certamente, ma evidentemente non per chi è ai comandi, come dimostra la storia che ...

Rihanna contro Snapchat ottiene le scuse per la pubblicità che incita alla violenza sulle donne : “Vergogna!” : La polemica di Rihanna contro Snapchat ha portato alle immediate scuse dell'azienda nei confronti della popstar. L'app social ha lanciato di recente un annuncio molto controverso, facendosi pubblicità con l'utilizzo di una storia dolorosa che ha riportato alla mente di Rihanna uno dei periodi più bui della sua vita. Con il claim "Che cosa preferisci? Scelte impossibili", Snapchat ha chiesto ai suoi utenti di scegliere tra "colpire Rihanna" o ...