Crollo nel bagno degli Uffizi | ferita turista

Brasile - palazzo di 26 piani si incendia e collassa su se stesso. Una persona sarebbe rimasta uccisa nel Crollo : San Paolo, Brasile, un incendio divampa all’interno di un palazzo di 26 piani. Le fiamme divorano l’edificio che si affaccia su Paisandu Plaza fino a farlo collassare completamente. La struttura, sede della Polizia Federal era in stato di abbandono ma al suo interno trovavano comunque rifugio almeno cinquanta di famiglie. Secondo le autorità ci sarebbe una vittima, deceduta durante il crollo, mentre le altre persone sarebbero state messe in ...

Busto Arsizio. Crollo nella primaria Edmondo De Amicis ferite tre alunne : Un Crollo di 10 metri quadrati del controsoffitto di un’aula. Il cedimento è finito sui banchi sottostanti. Sono rimaste colpite

Terremoto - sei indagati per il Crollo di un edificio nel corso di Amatrice : ROMA - I Carabinieri del nucleo investigativo di Rieti hanno notificato a sei fra progettisti, tecnici comunali di Amatrice , Rieti, e funzionari del Genio Civile di Rieti, un avviso di conclusione ...

Terremoto - 7 morti nel Crollo di Amatrice : verso la richiesta di giudizio per 6 persone : E’ stata chiusa l’indagine sul crollo dell’immobile di Corso Umberto I n. 83 ad Amatrice che causò il decesso di 7 persone in seguito al Terremoto del 24 agosto 2016. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Rieti hanno notificato a sei fra progettisti, tecnici comunali di Amatrice e funzionari del Genio Civile di Rieti, un provvedimento di avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso a loro carico ...

Europa League 2018 - Salisburgo-Lazio 4-1 : biancocelesti eliminati - addio semifinali. Crollo terribile nel secondo tempo : La Lazio è stata clamorosamente eliminata dall’Europa League 2018. I biancocelesti, dopo aver vinto per 4-2 il match d’andata in casa, sembravano davvero a un passo dalla qualificazione al turno successivo e invece il Salisburgo ha piazzato la rimonta: sonoro 4-1 alla Red Bull Arena e i ragazzi di Simone Inzaghi devono salutare la competizione in maniera rocambolesca. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, gli ospiti trovano il gol ...

Pagelle Salisburgo-Lazio 4-1 - Europa League : biancocelesti eliminati - Crollo nel secondo tempo : Sembrava fatta, invece la Lazio è eliminata dall’Europa League. La formazione di Simone Inzaghi non è riuscita a concretizzare il 4-2 dell’andata contro il Salisburgo e dopo essere passata in vantaggio ha subito il poker della squadra austriaca che ha conquistato la semifinale della seconda coppa europea. Le Pagelle dei biancocelesti. LAZIO (3-5-1-1): Strakosha, 5: salva su Hwang dopo 5′, evitando una partita tutta in salita ai ...

Crollo a Montedoglio - processo entra nel vivo : testimonianze di carabinieri e membri della commissione d'inchiesta : Due persone a processo per il Crollo della diga di Montedoglio. Oggi inizia l'istruttoria del procedimento che vede sul banco degli imputati l'ex direttore dell'ente irriguo Umbro-Toscano Diego Zurli ...

Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal Crollo di un capannone in fiamme : Un pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio: il cedimento improvviso di parte del tetto dell'edificio si è rivelato fatale. Il Vigile del fuoco,...

