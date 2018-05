Cosa si aspettano gli italiani dai partiti a due mesi dalle elezioni del 4 marzo

agi

(Di venerdì 4 maggio 2018) In attesa del nuovo giro di consultazioni al Quirinale, le posizioni dei, a duedal voto del 4, appaiono di fatto immutate. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha chiesto agliquale alleanza di Governo sarebbe oggi preferibile per il Paese: se un terzo dei cittadini guarda ormai ad un ritorno alle urne entro l’anno, 3su 10 continuano ad auspicare un Esecutivo del Movimento 5 stelle con la Lega. Minoritario appare, tra il 16 ed il 15 per cento, il sostegno ad un Governo dell’intero Centro Destra con il M5S e ad un Esecutivo M5S-PD: di fatto le due soluzioni al centro delle consultazioni delle scorse settimane. In coda, nelle preferenze dei cittadini, un Governo del Centro Destra con l’appoggio del PD, indicato da appena 6 intervistati su 100. Nonostante le polemiche degli ...