Cosa arriverà in God of War con i prossimi aggiornamenti?

(Di venerdì 4 maggio 2018) God of War è uscito da meno di due settimane, ma dopo una straordinaria accoglienza da parte della critica e vendite da record, il team di Santa Monica Studio ha ora deciso di volgere la sua attenzione al futuro. In un post sul proprio blog ufficiale, la software house ha annunciato i piani dei contenuti in arrivo con i: su tutti, l'attesa e voluta Photo Mode.Inoltre, i reclami da parte dei giocatori sulle dimensioni ridotte del testo del menu nel gioco sono stati numerosi e, sebbene lo sviluppatore abbia già implementato una correzione a breve termine nella patch 1.12, verrà aggiunta una soluzione permanente che aumenterà le dimensioni del testo per tutti i menu e i sottotitoli.Inoltre arriveranno cambiamenti anche nella gestione di alcuni comandi: lo schema di controllo predefinito di God of War è cambiato molto, ma per i più nostalgici è già possibile ...