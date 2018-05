Coree | Nord uniforma fuso orario a quello del Sud

Coree : colloquio Xi-Moon su situazione dopo summit Sud-Nord : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Coree - Seul : il Nord chiuderà il sito per i test nucleari a maggio : Coree, Seul: il Nord chiuderà il sito per i test nucleari a maggio La chiusura di Punggye-ri, avverrebbe in “forma pubblica”, al punto che Kim ha espresso l’esplicito desiderio di un invito esteso ad esperti sulla sicurezza Usa e sudcoreani Continua a leggere

COREA DEL NORD - “CHIUDIAMO SITO PER TEST NUCLEARI”/ Vertice Trump-Kim Jong-un - Papa “dialogo per Coree libere” : La COREA del NORD chiude il SITO per gli esperimenti nucleari, Kim: “Non sono il tipo che usa queste armi”. Nuova mossa verso la pace mondiale da parte del leader NORDCOREAno(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:55:00 GMT)

Coree - Seul : il Nord chiuderà il sito per i test nucleari a maggio : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo "farà in pubblico", attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudcoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l'Ufficio ...

Storico incontro fra le due Coree/ Video - Kim e Moon piantano l’albero bagnato con l’acqua del Nord e del Sud : Coree, lo Storico incontro fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Coree - INCONTRO TRA KIM JONG-UN E MOON JAE-IN/ Vertice pace Nord-Sud : Trump - “la guerra è finita” : COREE, lo storico INCONTRO fra Kim e MOON. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Coree - storico incontro fra nord e sud/ La svolta buona di Kim : “Legati dal sangue - stop ai test missilistici" : Coree, lo storico incontro fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:06:00 GMT)

Coree - VERTICE DI PACE TRA NORD E SUD/ Kim Jong-un a Moon Jae-in : “nuova storia - la guerra è finita” : COREE, lo storico incontro fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del NORD varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:15:00 GMT)

Coree - storico incontro al confine tra Sud e Nord. Kim : "Inizia una nuova era" : È stato sancito così lo storico vertice alla frontiera tra le due Coree con l'impegno per la pace come 'regalo per il mondo' . 'Ora comincia una nuova storia - ha scritto Kim sul libro degli ospiti ...

Guerra Coree - il conflitto fra Nord e Sud nato nel 1950 e mai finito - : I due Paesi sono contrapposti dal Secondo DopoGuerra. Espressione del regime comunista il Nord, alleato degli Stati Uniti il Sud. Una Guerra durata tre anni e terminata solo con un armistizio. ...

Kim oltre il 38° parallelo. Il leader nordcoreano attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro per un incontro storico tra le due Coree : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro, il confine più fortificato al mondo, per un summit al villaggio di Panmunjom con il presidente sudcoreano Moon Jae-in: un evento già definito storico e su cui saranno puntati gli occhi della comunità internazionale, sperando in sviluppi positivi su denuclearizzazione e pace in vista dell'altro faccia a faccia di maggio o inizio giugno ...

Vertice Coree - Kim Jong-un sarà 1° leader del Nord a raggiungere il Sud dalla fine della guerra. ‘Prepara summit con Trump’ : A meno di 24 ore dall’attesissimo Vertice intercoreano, sulla stampa internazionale emergono i primi dettagli. E’ il capo dello staff dell’ufficio presidenziale sudcoreano, Im Jong Seok, a fornire alcune informazioni chiave sui preparativi in corso. Come preventivato, alle 9.30 ora locale (le 2.30 in Italia) Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione tra le due Coree all’interno della zona demilitarizzata, ...

Coree - Kim attraversa il confine. Domani storico summit tra Nord e Sud - : Kim Jong-un incontrerà Moon Jae-in. Primo vertice tra i capi dei due Paesi dal 2007. È dalla fine della guerra del 1950-53 che un leader del Nord non "calpesta" il territorio sudcoreano. Temi ...

Nord Corea - Kim fa felice Trump : stop ai test nucleari missilistici/ Il 27 l'atteso incontro fra le due Coree : Nord Corea, Kim fa felice Trump: stop ai test nucleari missilistici. Il 27 aprile ci sarà l'atteso incontro fra le due Coree sul confine più militarizzato al mondo(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 08:38:00 GMT)