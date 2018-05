Coppa Italia di windsurf a Ravenna | Savoia al top con Antonio Quarto

Casellati all’Olimpico per finale Coppa Italia - Mattarella non ci sarà : Martedì 8 maggio alle ore 16 le finaliste di Coppa Italia, Juventus e Milan, saranno ricevute in visita privata al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mercoledì sera allo stadio Olimpico sarà invece presente la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Il motivo lo ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta: “Essendo in concomitanza con il ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : si riparte da Chongqing. L’Italia punta su Fossali - Piazza e Piccolruaz : Nel weekend del 5-6 maggio si disputerà una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Il circuito internazionale del nuovo sport olimpico sbarca a Chongqing (Cina) dove si disputeranno gare di boulder e speed. L’Italia, dopo gli ottimi risultati ottenuti due settimane, prova a dare continuità alle sue prestazioni e a fare passi in avanti verso Tokyo 2020 con un particolare occhio alla combinata. Ludovico Fossali, Michael ...

Bocce - Campobasso cede alla rappresentativa di Ascoli Piceno nella Coppa Italia : ... a Montegranaro, la squadra di Ascoli Piceno, che ha schierato due campioni del calibro di Domenico Dari, campione Italiano nel 2015, e Michele Agostini, diverse volte tricolore e campione del Mondo ...

Biglietti Finale Coppa Italia - Juventus-Milan : come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico (9 maggio) : Mercoledì 9 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena all’Olimpico di Roma la Finale di Coppa Italia: proprio come due anni fa a contendersi la Coppa nazionale saranno Juventus e Milan: allora fu un gol di Morata al minuto 110 a sancire la vittoria dei bianconeri, guidati già all’epoca da Massimiliano Allegri. La Juventus, che formalmente giocherà in casa, è giunta all’atto conclusivo eliminando, nell’ordine, il Genoa per ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : i favoriti della gara. L’Italia punta su Riccardo De Luca e Claudia Cesarini : La Coppa del Mondo di Pentathlon moderno sbarca a Kecskemet, in Ungheria: dopo i primi assaggi avuto a Il Cairo e Los Angeles, dove l’Italia si è messa in evidenza con la vittoria nelle due staffette miste ed il secondo posto individuale di Alice Sotero negli USA, in questa terza tappa scendono in campo anche alcuni nomi altisonanti assenti in almeno una delle due precedenti prove. Nella gara maschile ci sarà il campione del Mondo 2017, il ...

Juventus - Allegri/ In vista della volata scudetto e della finale di Coppa Italia il tecnico non farà calcoli : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:21:00 GMT)

Sport : Scalea tappa di "Coppa Italia di Orienteering" a giugno 2019 : ... presidente di Arca - che prevede momenti di scoperta dei borghi del territorio, dei parchi e delle riserve con i loro paesaggi incontaminati, attività Sportive e spettacoli serali. Un'altra ...

Finale Coppa Italia 2018 : orario e dove vederla in tv : Mercoledì 9 maggio si disputerà la Finale di Coppa Italia 2018 tra Juventus e Milan. A seguire l'orario di inizio e dove vedere la diretta tv della partita. La squadra bianconera è in corsa per vincere altri due titoli: dopo la rocambolesca vittoria ai danni dell'Inter e la sconfitta del Napoli a Firenze nella 35esima giornata di Serie A, la formazione di Massimiliano Allegri vede il settimo scudetto consecutivo ad un passo, la vittoria della ...

Finale Coppa Italia 2018 - Juventus-Milan : data - programma - orario e tv. Si gioca all’Olimpico : Mercoledì 9 febbraio si giocherà Juventus-Milan, Finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma si assegnerà la Coppa Nazionale: nella Capitale andrà in scena una partita spettacolare, una delle grandi classiche del calcio nostrano. Da una parte i bianconeri che vanno a caccia del quarto trofeo consecutivo, dall’altra i rossoneri che cercano di tornare a conquistare un titolo dopo un lungo digiuno. La Juventus ha ...

Trani News - Finale Coppa Italia Vigor Trani vs St. Georgen - schermo in largo Goldoni. : Media City, per seguire in famiglia la diretta streaming, per vivere un pomeriggio dedicato a tutta la famiglia. Saranno raccolti dei fondi per i bambini ricoverati nei reparti oncologici.

Tiro con l'arco - Coppa del Mondo 2018 : inizio positivo per l'Italia a Shanghai. Landi e Pagnoni brillano nell'individuale - serve qualcosa in più nelle gare a squadre : Partiamo dall'arco olimpico dove arriva il grande acuto di Vanessa Landi, che chiude al terzo posto e conquista così il suo primo podio individuale in Coppa del Mondo. Stiamo parlando di una ragazza ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : inizio positivo per l’Italia a Shanghai. Landi e Pagnoni brillano nell’individuale - serve qualcosa in più nelle gare a squadre : Questo fine settimana si è svolta a Shanghai (Cina) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Un avvio positivo per l’Italia, che ha conquistato due podi nell’individuale e si è confermata ai vertici mondiali. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio la prestazione degli azzurri in questa gara. Partiamo dall’arco olimpico dove arriva il grande acuto di Vanessa Landi, che chiude al terzo posto e conquista così il suo ...