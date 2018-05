Copia Incolla Il Messaggio Che Blocca I Telefoni Android

Dal Copia-incolla alla privacy - cinque estensioni utili per Firefox : La nuova creatura di Mozilla, Quantum, è stata definita la rivincita di Firefox su Chrome. E visto che ogni browser chiama estensioni, eccone cinque per migliorarne le prestazioni, oppure semplicemente personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Zuckerberg non deve sapere Facebook Container, ovvero: il nome è tutto un programma. Si tratta dell’estensione creata dalla stessa Mozilla per proteggersi dal social network o meglio, dalla sua ...