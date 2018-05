ilfoglio

: Contraddizioni in seno a #Tim - #Vivendi battuta. Cassa depositi e prestiti si schiera con #Elliott che si dice “de… - ilfoglio_it : Contraddizioni in seno a #Tim - #Vivendi battuta. Cassa depositi e prestiti si schiera con #Elliott che si dice “de… - CoDaGrieco : In Italia, allattare al seno in pubblico è 'reato'. Fottere in pubblico, per televisione, su tutti i canali e a tut… - maurofodaroni : Il fatto è che se scrivi sulle contraddizioni in seno alla società, ti bannano per aver scritto 'seno' -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il fondo americano Elliott ha vinto la battaglia per il cda di Tim, ottenendo in assemblea il 49,84 per cento del capitale contro il 47,18 di Vivendi, che con il 23,9 resta il maggior socio singolo ...