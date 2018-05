Con DIGITAL MOVIE DAYS dal 7 al 13 maggio tanti grandi film in offerta sulle principali

Dal digitale alle infrastrutture : i piani in bilico Con meno fondi : Il taglio dei fondi europei per la coesione, rischia di affondare le lame nella carne viva delle politiche per rilanciare l'economia del Mezzogiorno. La bozza di bilancio Ue che prevede un taglio tra ...

Dal 7 maggio 'Digital Movie Days' - oltre 120 film a prezzi sContati : Dal 7 al 13 maggio grandi film e serie tv saranno disponibili sulle principali piattaforme digitali al prezzo di due caffè. Per la prima volta in Italia Univideo, l'associazione che rappresenta gli ...

Milano da leggere - ebook gratis per Convincere gli italiani a passare al digitale : I lettori digitali – aumentati del 12% secondo uno studio di Tiendeo – saranno felici di poter scaricare ebook gratuiti con Milano da leggere, l’iniziativa del sistema bibliotecario del capoluogo lombardo per far conoscere e diffondere la lettura digitale attraverso testi dedicati a Milano. Inaugurata ad aprile e attiva fino al 30 giugno, la terza edizione di Milano da leggere – che ha come tema umorismo e ironia – ...

Un mese da ciclofattorino nell'eConomia digitale per 5 euro lordi a Consegna : Diventare ciclofattorino per le piattaforme digitali di food delivery è facilissimo. Basta avere una bicicletta, uno smartphone, iscriversi al...

La privacy nella nuova era digitale : cosa abbiamo da nasCondere? : "Signor Zuckerberg", ha chiesto il senatore Dick Durbin riguardo alla percezione della privacy da parte dell'amministratore delegato di Facebook, "Sarebbe a suo agio nel condividere con noi il nome dell'hotel nel quale ha dormito ieri notte?""Mm..." Zuckerberg ha esitato qualche istante a rispondere mentre era inquadrato da dozzine di telecamere. "No", ha detto il giovane uomo vestito in giacca e cravatta. La folla ha ridacchiato goffamente ...

Lucchetto smart sbloccabile via Bluetooth Con impronta digitale : E' finita l'era delle chiave e della combinazione ora arriva il Lucchetto che si apre con il Bluetooth e impronta digitale ! Tutto più semplice e smart.

Ecco IO - l'app del cittadino digitale - per facilitare il rapporto Con le PA : Sta per arrivare il primo segno tangibile di quel sogno di 'cittadinanza digitale', di cui il Governo parla ormai da tre anni. Un luogo unico, per la precisione un'app, dove gli utenti possono gestire ...

Innovazione : ricerca Tag - Con il digitale in azienda centrali risorse umane : Milano, 28 apr. (AdnKronos) – La trasformazione digitale non metterà le persone all’angolo in azienda. Tutto il contrario. Per lo meno, è quello che risulta da una ricerca condotta dalla piattaforma di networking Talent Garden e da BearingPoint Italy, società di consulenza specializzata in ambito management e technology. Le oltre 600 aziende italiane coinvolte hanno fotografato una nuova realtà, fatta di difficoltà e opportunità, ...

Innovazione : ricerca Tag - Con il digitale in azienda centrali risorse umane (2) : (AdnKronos) – Per gli intervistati saranno l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning i trend tecnologici più rilevanti del prossimo futuro (70%), seguiti dall’Internet of Things (45%), uso degli analytics (41%) e cloud (30%). Ma il motore della trasformazione saranno le persone. Secondo il 43% dei Top Manager serviranno consulenti esterni, mentre gli HR tendono a privilegiare la valorizzazione delle risorse interne, ...

Vodafone Happy Friday regala abbonamenti digitali e porta la Condivisione dei sorrisi : Scopriamo i regali portati questa settimana dal programma Vodafone Happy Friday: gli utenti possono scegliere tra due abbonamenti a riviste digitali e hanno da ora l'opportunità di condividere i sorrisi tramite Happy Sharing. L'articolo Vodafone Happy Friday regala abbonamenti digitali e porta la condivisione dei sorrisi proviene da TuttoAndroid.

Dark Souls Remastered : al via i preorder della versione digitale - importante sConto per i possessori della Prepare to Die Edition su PC : Bandai Namco ha annunciato oggi l'apertura dei preorder per la versione digitale di Dark Souls: Remastered, in uscita il prossimo 24 maggio su PS4 e Xbox One, il 25 maggio su PC via Steam e solo in estate su Nintendo Switch. Il publisher ha colto l'occasione per svelare i bonus dedicati a coloro che prenoteranno il gioco, confermando inoltre che i giocatori PC che già posseggono una copia di Dark Souls: Prepare to Die Edition su Steam ...

EmotiCon dell'antichità. Ricercatrice italiana realizza la prima banca dati digitale di segni grafici mai tradotti : Le Emoticon, faccine colorate che sintetizzano il nostro stato d'animo, appartengono ormai al nostro modo di comunicare, imposto dalla rivoluzione tecnologica di smartphone e social. Ma questi segni ...

Alberto Pellai in Biblioteca : "Dal Cyberbullismo al Sexting : Conoscere i comportamenti a rischio dei nativi digitali per poterli prevenire" : ... si trovano ad avere un'idea della sessualità soltanto ludica ed eccitatoria, molto vicina a quella proposta dal mondo online, da loro consultato massicciamente. Questo può portarli a trovarsi ...

Acea : in arrivo 430mila Contatori digitali per l’acqua : L’Acea ha in programma la sostituzione di 430mila contatori dell’acqua con nuove apparecchiature digitali. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Stefano Donnarumma a margine dell’assemblea. “Non tutti i contatori possono essere di tipo digitale”, ha spiegato, ricordando che in tutto i contatori sono 650mila. “Almeno 60mila verranno cambiati nella seconda meta’ dell’anno“, ha detto, ...