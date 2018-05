Compare un nuovo neo o cambia forma? Ecco quando rivolgersi al medico e come proteggersi

meteoweb.eu

: RT @osvaldcobvlepot: Fabrizio tutto bene? Non è che si perde di nuovo e finisce nel triangolo delle bermuda? Il compare lo tiene sotto cont… - tomshelbv : RT @osvaldcobvlepot: Fabrizio tutto bene? Non è che si perde di nuovo e finisce nel triangolo delle bermuda? Il compare lo tiene sotto cont… - sherlockbitchy : RT @osvaldcobvlepot: Fabrizio tutto bene? Non è che si perde di nuovo e finisce nel triangolo delle bermuda? Il compare lo tiene sotto cont… - fatabianca83 : RT @osvaldcobvlepot: Fabrizio tutto bene? Non è che si perde di nuovo e finisce nel triangolo delle bermuda? Il compare lo tiene sotto cont… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il melanoma è un tumore della pelle la cui incidenza è in aumento a livello mondiale. In Italia è il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni. Un trend in aumento che si può fermare solo tramite la prevenzione, assumendo cioè comportamenti correttiesponiamo la nostra pelle al sole ed effettuando controlli periodici che permettano di individuare per tempo il tumore. Per questo motivo LILT ha deciso di organizzare per venerdì 18 maggio 2018 la prima Giornata Nazionale della Prevenzione del Tumore Cutaneo, in collaborazione con La Roche-Posay. Nel corso della giornata sarà possibile effettuare visite specialistiche gratuite nelle sedi LILT che aderiscono all’iniziativa. “L’obiettivo di questa giornata è sensibilizzare alla prevenzione del melanoma, facendo conoscere l’importanza dei controlli periodici ma anche dei comportamenti ...