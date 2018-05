Combattimento e navicelle spaziali nel nuovo video gameplay di Beyond Good and Evil 2

eurogamer

(Di venerdì 4 maggio 2018) La sensazione che lo sviluppo diand2 si trovi ancora in una fase piuttosto arretrata è palpabile ma non si può negare il fatto che vedere gli sviluppatori parlare apertamente del gioco e mostrare i passi avanti fatti in alcuni aspetti sia decisamente positivo rispetto all'assordante silenzio che ha accompagnato i fan nel corso degli anni precedenti all'E3 2017.Nel corso dell'ultima diretta dedicata all'opera di Michel Ancel e soci, sono stati mostrati principalmente due aspetti: ile e le. Nella giornata di ieri vi abbiamo già mostrato un brevema ora possiamo condividere la versione estesa del materiale mostrato. Quelli segnalati da Gematsu sono più di due minuti ditratti da una versione pre-alpha del gioco.Read more…