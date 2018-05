Colf in nero | la compagna di Fico cita Guccini | “La verità cercate per terra | da maiali”

Colf in nero - meetup e M5S difendono Fico ma sul web fioccano i post ironici : 'Verità cercate per terra, da maiali'. 'Tornate a casa nani, per la mia rabbia enorme mi servono giganti'. Quando le strofe della celebre invettiva gucciniana rimbalzano in rete sospinte dal grido di ...

Yvonne De Rosa : "Le verità cercate per terra da maiali". Il post della compagna di Fico dopo la vicenda della Colf in nero : Non fa alcun riferimento alla vicenda della colf in nero, ma Yvonne De Rosa, la compagna del presidente della Camera Roberto Fico cita il Cirano di Guccini e su Fb scrive: "Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti".In tanti sui social hanno legato questa frase alla vicenda raccontata da Le Iene secondo la quale a casa ...