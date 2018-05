' Col M5S fatto di tutto | manca solo la colazione a letto' | Salvini

Di Maio (M5S) : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato». ma Salvini rilancia l’alleanza : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

BEPPE GRILLO : “REFERENDUM SU EURO - ROSATELLUM ColPO DI STATO/ Scontro tra Renzi e M5s riapre ‘ferita’ nel Pd : BEPPE GRILLO, "referendum sull'EURO, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:10:00 GMT)

Di Maio (M5S) e il muro al governo : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato alla rovescia» : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è Stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Direzione Pd - tutti Col segretario Martina : 'Mai al governo con M5s e Lega : Votata all'unanimità la relazione finale del 'reggente' che ha sancito la tregua tra le varie correnti dem, almeno fino all'Assemblea, ma la data non è stata ancora fissata -

Lunedì nuove consultazioni : Mattarella cerca soluzioni. Salvini : 'Pronto anche Col M5s' : Si parte alle 10 con i 5 Stelle, alle 11 il centrodestra unito, a mezzogiorno toccherà al Pd. L'ennesimo 'giro' si concluderà nel pomeriggio con i presidenti di Camera e Senato. Di Maio: 'Si profila ...

Dalle nozze alle querele Salvini guarda già alle urne e addossa la Colpa al M5S : Quello che doveva essere il matrimonio politico dei vincitori non solo non si è celebrato ma rischia di finire in tribunale dopo la montagne di accuse che Luigi Di Maio ha riversato su Matteo Salvini. «Ha perso la testa», ha osservato il leader del Carroccio con alcuni parlamentari a lui vicini. Stia però attento: «Le mie sono scelte politiche dett...

Direzione Pd - Cerno : “Entusiasmo di Fico? Sorprendente - il possibile accordo Col M5S una bolla” : “Non c’è mai stata un’apertura del Pd al M5S. La prima Direzione del Pd aveva già chiuso. Martina ha detto che questo dialogo non esiste. Ci ha sorpreso l’entusiasmo di Fico, è stata anche un po’ una bolla. La Direzione del Pd ha detto no la prima vola e no la seconda. L’ipotesi di trattare con Di Maio non c’è mai stata. Renzi si è dimesso, io ritengo che poteva evitare le dimissioni, dubito che voglia ...

Il Cdx lavora per avere l'incarico Voci di fuoriscite nel M5S : i nomi Flop? Governo del Colle con Pajno : Il Centrodestra si presenterà unito alle nuove consultazioni al Quirinale che ci saranno lunedì prossimo. E' il segnale che Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia faranno l'ultimo tentativo per cercare di ottenere un pre-incarico o un mandato esplorativo ad un esponente del Carroccio... Segui su affaritaliani.it

Pd - diretta direzione – Martina : “Chiuso Col M5s. Impossibile governo Col centrodestra. Chiedo fiducia fino all’assemblea” : Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle conseguenze. La più stringente riguarda lo scenario raccontato oggi dal Corriere della Sera con un pezzo del Pd che ...