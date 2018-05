Classifica Giro d' Italia 2018 Maglia rosa e graduatorie | a Tom Dumoulin la crono di

Giro d'Italia 2018 - Classifica e risultati dopo la prima tappa : Maglia rosa a Tom Dumoulin. Grande esordio del campione uscente: l'olandese si impone sulle strade di Gerusalemme grazie a un tempo di 12'02''. Male Aru e Froome, che perdono rispettivamente 50'' e 37'...

Giro d’Italia 2018 - la Classifica dei favoriti : Dumoulin fa subito la differenza. Pozzovivo guadagna su tutti gli scalatori - Aru deve inseguire : Una cronometro di nove chilometri che ha già dato i primi verdetti: Tom Dumoulin domina in maglia iridata la prima tappa del Giro d’Italia 2018 in quel di Gerusalemme e conquista la prima Maglia Rosa. L’olandese riparte da dove aveva finito lo scorso anno: davanti a tutti. C’è già grande differenza tra il capitano del Team Sunweb e tutti gli altri rivali: se Simon Yates e Domenico Pozzovivo riescono a difendersi al meglio, ...

Giro d’Italia 2018 - risultato e Classifica prima tappa. Tom Dumoulin subito in maglia rosa - stupisce Pozzovivo! Aru e Froome staccati : Il Giro d’Italia 2018 inizia esattamente come era terminata l’ultima edizione, con Tom Dumoulin in maglia rosa. Il Campione del mondo della specialità ha vinto la cronometro inaugurale a Gerusalemme coprendo i 9,7 chilometri di corsa con il tempo di 12’02”, precedendo i più immediati inseguitori per una manciata di secondi. Per l’olandese della Sunweb si tratta della terza vittoria in carriera al Giro, cui va ...

Classifica generale Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin in maglia rosa per 2 secondi. Fabio Aru a 50? - benissimo Pozzovivo e Formolo : Si riparte da dove ci si era lasciati: Tom Dumoulin dopo Milano 2017, dove ha conquistato il Trofeo Senza Fine, ricomincia ancora in maglia rosa al Giro d’Italia 2018. L’olandese, con il dorsale numero 1, si aggiudica la prima tappa della Corsa rosa, la cronometro di Gerusalemme, e va a vestire nuovamente il simbolo del primato. Battuti l’australiano Rohan Dennis ed il belga Victor Campenaerts, che hanno chiuso con lo stesso ...

Giro d’Italia 2018 - prima tappa Gerusalemme-Gerusalemme : subito una cronometro individuale importante per la Classifica : Tutto pronto per la grande partenza del Giro d’Italia 2018. Finalmente si comincia, da Israele: prima tappa subito insidiosa in chiave classifica generale. Una cronometro individuale nei pressi di Gerusalemme: frazione tutt’altro che semplice che deve essere affrontata con la massima concentrazione per non perdere troppo spazio. Ovviamente aperta anche la caccia alla prima Maglia Rosa, per gli scalatori l’obiettivo è limitare i ...

Giro d’Italia 2018 - subito la cronometro di Gerusalemme. I distacchi che potrebbero maturare tra gli uomini di Classifica : Prima tappa, prima occasione per gli uomini di classifica. Poco meno di 10 chilometri a cronometro ma molto impegnativi, per inaugurare il Giro d’Italia 2018 tra le vie di Gerusalemme: la strada pianeggiante lascia il posto a salite e discese, che pur brevi e senza grandi pendenze potrebbe aiutare a fare la differenza assieme alle tante curve presenti sul percorso che andranno ad esaltare i più abili nella guida del mezzo meccanico. Tra ...

Giro d’Italia 2018 - il numero di corridori per Nazione. Tutti gli Stati rappresentati e la Classifica per presenze : Alla Giro d’Italia 2018 saranno 32 le Nazioni rappresentate. In un ciclismo sempre più globale anche la Corsa Rosa vedrà in azione corridori provenienti da Tutti i continenti, che dimostra come i Grandi Giri non uniscano solamente una nazione, ma virtualmente Tutti i corridori del mondo. Nel 2017 ci furono 12 differenti Stati che riuscirono a conquistare una vittoria di tappa e fu il record assoluto nella storia del Giro. La Nazione con ...

Giro d’Italia 2018 - tutti gli italiani al via. Aru - Formolo e Pozzovivo per la Classifica - Viviani per le volate. Tanti giovani da seguire : Saranno 45 i corridori italiani presenti a Gerusalemme per la partenza del Giro d’Italia 2018. Il Bel Paese, dopo un Giro 2017 sotto le aspettative, proverà a tornare grande protagonista in questa edizione, vista la presenza di corridori di livello su praticamente ogni terreno, dagli uomini di classifica ai velocisti, passando per i cacciatori di tappe. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Giro d’Italia 2018 e loro ...

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa : Susa-Cervinia. L’ultimo tappone alpino per decidere la Classifica : La ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione. L’ultimo tappone alpino prevede un percorso di 214 km da Susa a Cervinia, con i corridori che dovranno affrontare ben tre GPM di prima categoria. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della ventesima tappa del Giro d’Italia. La prima parte di tappa non ...

Giro d’Italia 2018 - gli outsider e le possibili sorprese per la Classifica generale : Chaves - che incognita! Formolo per confermarsi tra i grandi : Il Giro d’Italia ha un solo vincitore, certo. E tre posti sul podio. Questo, però, non vuol dire che tanti possano provare ad inserirsi per cogliere un piazzamento di prestigio tra i migliori cinque nella corsa rosa: da giovani emergenti fino ad esperti in cerca del grande risultato, passano per corridori che non stanno vivendo un momento facile della loro carriera a che comunque hanno la classe e il motore per poter dire la loro. ...

Giro d’Italia 2018 - quattordicesima tappa : San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan. Il ‘mostro’ deciderà la Classifica : Chi vuole vincere il Giro d’Italia deve passare da qui. Per difendersi o attaccare, la 14esima tappa non concede sconti. 186 chilometri da San Vito al Tagliamento fino al Monte Zoncolan, salita che si è ritagliata uno spazio importante nella storia recente della corsa rosa, con le sue pendenze durissime e un finale che di fatto rappresenta un anfiteatro naturale, palcoscenico per la fatica dei corridori e per le loro imprese. I primi 40 ...

Giro d’Italia 2018 - gli scalatori : Froome e Aru - Pinot e Pozzovivo. Tante salite per esaltarsi - si decide la Classifica : Le grandi salite fanno parte della storia del Giro d’Italia. E l’edizione numero 101 non farà eccezione: Zoncolan e Colle delle Finestre spiccano particolarmente, solo per fare due esempi tra le scalate che si stagliano davanti ai girini che prenderanno il via da Gerusalemme nella giornata di venerdì. Anche questa edizione del Giro sarà ricca di scalatori. A partire, ovviamente, dagli uomini di classifica, che non potrebbero ...

Giro d’Italia 2018 - gli scalatori : tante salite per esaltarsi - in Classifica e nella lotta alla maglia azzurra : Le grandi salite fanno parte della storia del Giro d’Italia. E l’edizione numero 101 non farà eccezione: Zoncolan e Finestre, solo per fare due esempi tra le scalate che si stagliano davanti ai girini che prenderanno il via da Gerusalemme nella giornata di venerdì. Anche questa edizione del Giro, in ogni caso, sarà ricca di scalatori. A partire, ovviamente, dagli uomini di classiche, che non potrebbero competere per la maglia rosa ...