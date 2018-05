Ciclismo | il Giro riparte da Dumoulin | crono e rosa Male Froome e Aru

Ciclismo : Il Giro d'Italia torna in Valle d'Aosta : Ieri, il Governo regionale ha approvato la sottoscrizione della convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Società RCS Sport S.p.a. relativa all'organizzazione dell'arrivo della 20° tappa ...

GIRO D'ITALIA 2018 - Ciclismo / Gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)

Ciclismo - Giro d Italia - Froome 'Voglio vincere - fastidiose accuse di doping'. Dumoulin 'Non si presenti - non fa bene a questo sport' : GERUSALEMME - Si presenta al Giro d'Italia otto anni dopo la sua ultima opaca apparizione , ma Chris Froome è il principale favorito della 101esima edizione, che scatterà venerdì da Gerusalemme. E ...

Ciclismo - il Giro ritrova Froome dopo 8 anni. L'Italia punta su Aru : E' una cosa che suscita molto piacere, ciclisti provenienti da 45 Paesi attraverseranno la terra d'Israele, ne vedranno i panorami e accresceranno così nel mondo l'attenzione positiva verso lo Stato ...

Ciclismo - Giro d'Italia : sfida Froome-Aru - svelate Uae Emirates e Team Sky : Chris Froome contro Fabio Aru al Giro d'Italia non s'è mai visto. Alla Vuelta e al Tour de France sì, invece. Ed è stato spettacolo puro in salita. Nel 2014, in Spagna, Fabio vinse a San Miguel de ...

Ciclismo - Giro di Romandia : perla di De Gendt. Il belga trionfa dopo 167 chilometri di fuga : ROMA - Thomas De Gendt porta a termine quella che è ormai la sua specialità, una fuga da lontano, per imporsi nella seconda tappa del Giro di Romania. Il belga trionfa a Yverdon les Bains, in una ...

Ciclismo - a Gerusalemme tutto pronto per il Giro : anche Netanyahu in sella : Il premier israeliano in bicicletta percorre le strade della Città Santa da cui prenderà il via la corsa il 4 maggio

Ciclismo - La Trek Segafredo perde pezzi : dopo Felline anche Brandle salterà il Giro d'Italia : La Trek Segafredo dovrà rinunciare alle abilità di Matthias Brandle: il ciclista salterà il Giro d'Italia per una frattura alla clavicola La Trek Segafredo dopo Fabio Felline perde anche Matthias ...

Ciclismo - Giro di Romandia : il prologo a Matthews - Rosa è ottavo a 6/100 : L'australiano Michael Matthews ha vinto la prima tappa della 72 a edizione del Giro di Romandia, un prologo di 4.02 km per le strade di Friburgo in Svizzera. Con il tempo di 5 minuti e 33 secondi, il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali tornerà al Giro d’Italia? Tutti i possibili piani dello Squalo e il flirt con la Corsa Rosa : Vincenzo Nibali tornerà al Giro d’Italia in futuro? Lo Squalo ha vinto la Corsa Rosa per due volte in carriera (2013-2016), è salito sul podio altre tre volte (secondo nel 2011, terzo nel 2017 e nel 2010) e ha indubbiamente nel cuore la prima Corsa a tappe della stagione. Quest’anno, però, il siciliano ha deciso di non correre sulle strade del nostro Paese per puntare tutto sul Tour de France e soprattutto sul Mondiale di Innsbruck ...

Ciclismo : Gasparotto e Formolo - che conferme a Liegi! Pozzovivo - è forma Giro. Nibali fatica alla Doyenne - Aru al Giro delle Alpi : Tour of the Alps e Liegi-Bastogne-Liegi, le due corse più importanti della scorso settimana. Impegnati, ovviamente, anche tanti italiani: come di consueto, andiamo a vedere come si sono comportati gli azzurri presenti e con quali prospettive alcuni di questi possono attaccare la prossima parte di stagione. Partiamo proprio dalla Liegi, ultima Monumento della prima parte di stagione. Ben tre azzurri hanno chiuso nella top 10: Domenico Pozzovivo, ...

Ciclismo - Giro di Croazia : quarta tappa - vince Tonelli - Bardiani - . Sioutsou leader : Alessandro Tonelli ha vinto in solitaria la quarta tappa del Giro di Croazia, Starigrad-Crikvenica, 171 km, suo primo successo da professoinista. Il 25enne della Bardiani-Csf ci è riuscito grazie a ...

Ciclismo : Banca Mediolanum presenta libro fotografico #StorieDalGiro : Milano, 19 apr. (AdnKronos) – All’Innovation Design District, Banca Mediolanum presenta in anteprima il libro fotografico #StorieDalGiro, edito da Mondadori-Electa. Nato come progetto digitale nel 2014 per raccontare le storie di persone incontrate e fotografate lungo le strade del Giro d’Italia, #StorieDalGiro diventa documento cartaceo, quasi a “consacrazione” di un percorso che oggi rappresenta una case history, ...