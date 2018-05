Cibus 2018 | con CIS un viaggio dei sensi nel mondo del sale

Taste The Alps debutta a Cibus 2018 : dalle montagne europee - i prodotti DOP e IGP della Valtellina : Prende il via con la partecipazione a Cibus 2018 il progetto internazionale Taste The Alps , il percorso promozionale triennale ( 2018 -2021) finalizzato ad aumentare la conoscenza e il consumo dei prodotti DOP e IGP del territorio valtellinese: la Bresaola della Valtellina IGP, i formaggi Bitto DOP e Valtellina Casera DOP, le Mele di Valtellina IGP, i Pizzoccheri della Valtellina IGP e i vini Rosso di Valtellina DOC/DOP, Valtellina Superiore ...

Cibus 2018 : 46 imprese liguri presenti - quasi la metà da Imperia : presenti, come sempre, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, testimonial delle aziende , www.Cibus.it, . Il fuori salone, "Cibus Off", organizzato da "Parma! City of Gastronomy" è ...