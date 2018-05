Christian De Sica e Massimo Boldi ' Amici come prima' | insieme nel nuovo cinepanettone

Amici come prima - Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme : Ora è ufficiale: Massimo Boldi e Christian De Sica tornano a lavorare insieme, tredici anni dopo l’ultimo cinepanettone di coppia (Natale a Miami, uscito nel 2005). Succederà nei prossimi mesi, quando i due attori che hanno costruito una fortuna coi cinepanettoni si riuniranno sul set per le riprese di Amici come prima, il film in uscita nel periodo natalizio prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film. De Sica si ...

“Io e Christian De Sica? Ecco la verità”. E Massimo Boldi fa l’annuncio bomba. Ospite a ‘Domenica Live’ - ha voluto dire per la prima volta cosa è successo davvero tra loro due. Le sue parole : Massimo Boldi a ‘Domenica Live’ si lascia andare e racconta gli anni di “lite” con Christian De Sica. Quello che è emerso ha a dir poco spiazzato tutti i fan cresciuti con i loro film. Massimo Boldi inizia così: “Ma posso litigare con Christian io? È stato solamente il periodo di quando son rimasto vedovo, ho avuto un momento difficile della mia vita, volevo capire tante cose e non ho rinnovato il contratto con De ...

