Chievo – Crotone | probabili formazioni e precedenti

(Di venerdì 4 maggio 2018) La sfida salvezza train programma questa domenica assume per i tifosi delle due societa' un valore sempre più epico, tanto che i due club, con metodi diversi, chiamano a raccolta i propri tifosi con quello stesso spirito che si vive durante una finale di Champions League. In ballo vi è la permanenza in Serie A che per ildiventerebbe matematica in caso di vittoria e per ilmolto più probabile se riuscisse a superare i rossoblù. Bisogna anche aggiungere che i calabresi arrivano da tre risultati utili consecutivi VIDEO, mentre i clivensi da due sconfitte consecutive. Si aggiunga anche il nuovo tecnico gialloblù D'Anna, che in questo finale di stagione sostituira' Maran esonerato dopo la sconfitta contro la Roma per 4-1. Il compito di D'Anna sara' quello di salvare il salvabile ed evitare il baratro della retrocessione, effettuando un vero e ...