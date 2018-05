' Chi ha paura di Aldo Moro' e tutti gli altri eventi del fine settimana

Terremoti : sciame sismico in Romagna - paura e scuole Chiuse : ... deputata di Forza Italia, ha detto al Resto del Carlino di essersi messa in contatto con la protezione civile per allestire il Palazzetto dello Sport con brande, come eventuale soluzione di ...

Terremoti - sciame sismico in Emilia-Romagna : tanta paura e scuole Chiuse : 1/7 ...

Paura alla stazione - bimba cade tra la banChina e il treno : il video dell’incidente : L’incidente è avvenuto in una stazione del Sud-Est della Cina. La bimba, di due anni, improvvisamente è caduta nello spazio tra i binari e il treno fermo. L’ha salvata un poliziotto.Continua a leggere

Paolo Sorrentino 'Dietro a tutto c è la paura di invecChiare e di morire' - Cinema - Spettacoli : Al primo incontro con la stampa, una settimana dopo l'uscita di Loro 1 , Paolo Sorrentino sgombra subito ogni ipotesi sul tentativo di dare un nome ai personaggi che fanno da corollario a Lui, Silvio ...

Paura in Chiesa - giù i calcinacci dalle volte : locali inagibili : Pisa, 1 maggio 2018 - I SUOI 102 anni si fanno sentire. E così la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice comincia ad avere bisogno di diversi interventi. Venerdì scorso, è stato lo storico sacrestano Aldo ...

Roma-Liverpool - la paura di Chi vive in centro : ci mancavano solo gli hooligan : Mentre Roma si prepara all'arrivo dei tifosi inglesi, dopo l'impegno dei commercianti a fare rete per contribuire al controllo del territorio e al rispetto delle regole, i residenti del centro storico ...

C'è il Real - anche i tedesChi hanno paura dell'arbitro : "Speriamo non decida lui" : Stasera il Bayern cerca la rimonta e ricorda i torti subiti un anno fa a Madrid Avvolti dai veleni dello sprint della Serie A, temevamo di essere come quasi sempre da soli a parlare tanto, troppo, di ...

Roma-Liverpool - le probabili formazioni : Edin Dzeko guida i giallorossi alla rimonta contro lo spauracChio Salah : La notte che tutti i tifosi della Roma stanno aspettando sta finalmente arrivando. Mercoledì alle ore 20.45, infatti, sarà di nuovo Roma-Liverpool come nel 1984. In quella occasione si trattava addirittura della finale dell’allora Coppa dei Campioni, mentre stavolta sarà il ritorno delle semifinali. Una occasione per “vendicare” sportivamente quella sconfitta bruciante e per portare i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco ...

Napoli - notte di paura al Chiatamone : auto in fiamme nella movida - fuggi fuggi sul lungomare : Ancora una notte di caos e paura nella centralissima via Chiatamone, a ridosso del lungomare e dei grandi alberghi. Ancora tensione in piena movida, dunque, a poche decine di metri dalla sparatoria di ...

Salvini impiccato a testa in giù - adesivi a Pavia. Lui : «VigliacChi - non ci fate paura» : adesivi con l'immagine di Matteo Salvini impiccato a testa in giù. Accanto a lui, nella stessa condizione, anche i volti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente...

Terremoto Molise - paura ma nessun danno : oggi scuole Chiuse - : Bambini a casa ad Acquaviva Collecroce e in altri comuni della provincia di Campobasso dopo la scossa di magnitudo 4.2 avvertita ieri

Red Canzian operato di tumore - tour a risChio? “Ho avuto paura ma tornerò a cantare” : Red Canzian operato di tumore rivela il suo piccolo segreto, quello che lo ha portato su un letto di ospedale solo qualche giorno fa. Passata la paura, per l'ex bassista dei Pooh si apre dunque la stagione dei live che avvierà dal 2 maggio. L'artista ha voluto spiegare quale siano i problemi legati alla sua salute, causati da un melanoma che ha dovuto rimuovere e per il quale ha rischiato di dover saltare le date del tour che ha organizzato ...