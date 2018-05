Chelsea | Conte | ' Futuro? Ho un contratto e lavoro con serietà Ora testa al Liverpool'

Chelsea - Conte : 'Il mio futuro? Me lo chiedete dalla prima partita' : LONDRA - ' Il mio futuro? Me lo state chiedendo dalla prima partita contro il Burnley. È strano avere la stessa domanda in ogni conferenza stampa. La mia risposta è la stessa. Ho un contratto con il ...

Sarri-Napoli - addio in vista?/ Il Chelsea lo vuole per il dopo Conte : le eventuali cessioni : Sarri-Napoli, addio in vista? Le ultime sul futuro del tecnico partenopeo, nel mirino del Chelsea per il dopo Antonio Conte: le eventuali cessioni in caso di partenza(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:32:00 GMT)

Tra Napoli e Chelsea scambio di panchine : Sarri a Londra - Conte in azzurro? : Tra Napoli e Chelsea scambio di panchine: Sarri a Londra, Conte in azzurro? Sarri a Londra. Conte a Napoli. L’attuale tecnico degli azzurri sulla panchina del Chelsea. L’allenatore dei Blues su quella del Napoli. Uno scambio di ruoli clamoroso che sembra stia prendendo corpo. Sul fatto che Sarri possa lasciare l’Italia e approdare a Stamford […]

Mercato Napoli - la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra : Sarri al Chelsea - scambio con Conte? : Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Antonio Conte su quella del Napoli. Uno scambio di clamoroso che sembra molto probabile almeno secondo i tabloid inglesi, specie il Mirror che dà quasi per fatto l’accordo con Abramovich. Da qui la suggestione Conte, allenatore molto gradito a De Laurentiis, anche se quest’ultimo, come abbiamo scritto su CalcioWeb, punterebbe anche su Inzaghi o Giampaolo. L'articolo Mercato ...

Premier League : lo Stoke stoppa il Liverpool - sorride il Chelsea di Conte : A secco Salah che non segna ad Anfield per la prima volta dal 26 dicembre. I Blues superano lo Swansea: decide Fabregas

Fa Cup - Chelsea-Southampton 2-0 : Conte con Mourinho in finale : Il Chelsea di Antonio Conte batte il Southampton a Wembley , 2-0, e vola in finale di Fa Cup. Affronterà il Manchester Utd di Mourinho. Decisivi i gol di Giroud e Morata.

Diretta / Chelsea Southampton (risultato finale 2-0) streaming video e tv : sorride Antonio Conte! (Fa Cup) : Diretta Chelsea Southampton: info streaming video e tv. Attesa oggi a Wembley la seconda semifinale della Fa Cup: la compagine di Conte appare ben favorita.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:57:00 GMT)

Chelsea - chi dopo Conte? Abramovich pensa a Di Francesco : Anche se la prima volta con Andre Villas-Boas non è andata proprio benissimo , il portoghese durò appena 9 mesi, , pare che Roman Abramovich stia accarezzando l'idea di affidare nuovamente la panchina ...

Premier League - Burnley-Chelsea 1-2 : Conte a -5 dal Tottenham : LONDRA , INGHILTERRA, - Il Chelsea ci prova. Altra vittoria per i Blues di Antonio Conte e quarto posto occupato dal Tottenham che dista 5 punti con 4 partite ancora da giocare. Nel recupero della 31&...

Premier : Conte - bel colpo a Burnley E il Chelsea non molla la Champions : Successo fondamentale per il Chelsea nel 35° turno di Premier League. I campioni d'Inghilterra in carica alimentano le speranze di recuperare un posto in zona Champions e approfittano del pari del ...

Chelsea - Conte 'Il Manchester City dominerà anche nei prossimi anni' : LONDRA - 'Il Manchester City nei prossimi anni continuerà a dominare, in Inghilterra e in Europa'. L'incoronazione alla squadra di Guardiola, che quest'anno ha trionfato in Premier League e ha ...

Chelsea - spunta un altro nome per il dopo Conte : Secondo Le10 Sport l'ex allenatore del PSG Laurent Blanc è seguito con interesse dal Chelsea, che dovrebbe salutare Conte a fine anno. Anche Everton e Lione starebbero monitorando la situazione.

Chelsea - Conte : 'Non sarà facile - ma vogliamo la Champions. Da ora orgoglio e voglia di lottare' : La straordinaria conquista del titolo in Premier League è ormai alle spalle, dopo il successo della passata stagione per il Chelsea un'annata tutt'altro che positiva. In difficoltà sin dall'inizio ...

Chelsea - Conte smentisce Vialli : 'Non è vero che voglio andare via' : ROMA - ' Gianluca è un amico ma non ci sentiamo da un anno. Da inizio stagione sento molte voci sul mio futuro, molta gente che ne parla, leggo tante speculazioni ma l'unica cosa vera è che sono ...