' Champions | Liverpool campione' | la gaffe della Uefa

Champions League - Liverpool campione? 11 milioni di bonus al Southampton : Liverpool campione? Festa grande, anche per chi apparentemente non ha nulla a che vedere con la finalissima di Kiev. Si allunga infatti la lista di tifosi dei Reds per la sfida contro il Real Madrid, ...

Champions - la gaffe dell'Uefa : foto del Liverpool campione : Sul sito web dell'organismo del calcio europeo è comparso per errore un cartello che segnala gli inglesi come vincitori: lo fa notare, infastidito, il quotidiano spagnolo "As"

Champions League - “Liverpool campione” : che gaffe della Uefa [FOTO] : Le semifinali di Champions League hanno portato alle qualificazione all’ultimo atto della competizione Liverpool e Real Madrid, si preannuncia una gara spettacolare. Non sono mancate le polemiche in entrambe le semifinali, in particolar modo nel mirino sono finiti gli errori arbitrali. Nelle ultime ore clamorosa gaffe, sul sito web dell’Uefa è stata pubblicata una foto in cui compare il Liverpool come vincitore della Champions ...

Roma - aperto procedimento contro Pallotta : la situazione dopo la gara di Champions contro il Liverpool : Non solo l’eliminazione in Champions League, la gara di ritorno contro il Liverpool potrebbe portare altre conseguenze in casa giallorossa. In particolar modo la Uefa ha aperto un procedimento dopo le dichiarazioni di Pallotta, il numero un del club si è lamentato per l’arbitraggio. “Condotta inappropriata” l’accusa dopo il duro sfogo. Ecco le dichiarazioni che sono finite nel mirino: “Per prima cosa vorrei ...

Finale Champions - allarme Liverpool : Salah e Mané alle prese con il Ramadan : La finalissima di Champions League arriva nel bel mezzo del mese di Ramadan, che quest’anno parte dal 15 maggio per terminare il 14 giugno. Un bel problema per Klopp e per il Liverppol: il quale dovrà preparare il match contro la squadra di Zidane con la consapevolezza che Salah e Manè non potranno bere e mangiare fino al tramonto. Un gran bel fastidio per i Reds a meno che i due decidano di non rispettare il “divieto”. L'articolo ...

NBA - il Liverpool vola in Champions League - il 'proprietario' LeBron James ci guadagna : I suoi Cleveland Cavaliers " seppur a fatica " continuano a vincere e ad avanzare nei playoff NBA, avendo anche strappato il fattore campo ai Toronto Raptors con la vittoria in gara-1 della semifinale ...

Cristiano Ronaldo-Salah - in palio non solo la finale Champions : Real Madrid-Liverpool vale il Pallone d’Oro : Si sono concluse le semifinali valide per la Champions League, qualificazione con il brivido per il Real Madrid che dopo l’1-2 dell’andata rischia più del previsto in casa contro il Bayern Monaco, 2-2 il risultato finale che permette alla squadra di Zidane di raggiungere Kiev, un altro risultato incredibile per i Blancos che vola in finale per la terza volta consecutiva e proverà ad alzare nuovamente il trofeo. Brividi anche per il ...

Champions : Roma fuori a testa alta. Liverpool in finale col Real : Questa volta l'impresa non è riuscita: i giallorossi dovevano ribaltare la sconfitta per 5 a 2 all'Anfield. Recriminazioni per due calci di rigore non concessi ai padroni di casa - La grande impresa ...

Biglietti Finale Champions League 2018 - Real Madrid-Liverpool : come acquistare i tickets per la sfida di Kiev del 26 maggio : Saranno Real Madrid e Liverpool a contendersi il più importante trofeo europeo per squadre di club: il sorteggio ha deciso che saranno gli spagnoli a giocare formalmente in casa la partita. L’atto conclusivo del torneo anche quest’anno verrà disputato di sabato: si giocherà il 26 maggio alle ore 20.45 all’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev, in Ucraina. Il Real Madrid, qualificato di diritto in qualità di detentore del trofeo, dopo aver concluso la ...

Finale Champions League 2018 - Real Madrid-Liverpool : data - programma - orario e tv. Lo stadio in cui si gioca : Saranno Real Madrid e Liverpool a contendersi il più importante trofeo europeo per squadre di club: il sorteggio ha deciso che saranno gli spagnoli a giocare formalmente in casa la partita. L’atto conclusivo del torneo anche quest’anno verrà disputato di sabato: si giocherà il 26 maggio alle ore 20.45 all’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev, in Ucraina. La formazione iberica già lo scorso anno, vincendo la seconda Champions ...

Video/ Roma-Liverpool - 4-2 - : highlights e gol della partita - Champions League - ritorno semifinale - : Video Roma Liverpool , risultato finale 4-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League. I giallorossi sfiorano l'impresa all'Olimpico.

Video/ Roma-Liverpool (4-2) : highlights e gol della partita (Champions League - ritorno semifinale) : Video Roma Liverpool (risultato finale 4-2): gli highlights e i gol della partita di Champions League, con i giallorossi che sfiorano la grande impresa, saranno i Reds ad andare a Kiev.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 03:01:00 GMT)