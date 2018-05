Censis -Confcommercio - in 10 anni persi 20mila euro pro capite : "Il rallentamento dell'economia e l'incertezza stanno riducendo la fiducia delle famiglie, che rappresenta un elemento indispensabile per consolidare i consumi e dare smalto alla ripresa. Lo stallo ...

Confcommercio-Censis : in 10 anni persi 20mila euro pro capite : Roma, 3 mag. , askanews, In dieci anni sono andati in fumo 20mila euro di ricchezza pro capite. Tra il 2007 e il 2018 i consumi si sono ridotti di mille euro a testa, il reddito disponibile di quasi ...