Celine Dion | nel video del singolo “Ashes” c’è Deadpool che balla sui tacchi a spillo

Céline Dion e Deadpool insieme in un nuovo video musicale : È decisamente una coppia inaspettata quella formata dalla cantante Céline Dion e il mercenario sboccato dei fumetti Deadpool. Eppure entrambi compaiono nel video musicale di Ashes, tratto dalla colonna sonora di Deadpool 2, il nuovo film Fox-Marvel che farà il suo debutto il prossimo 15 maggio. Ecco quindi che la diva di My Heart Will Go On si esibisce con la sua consueta potenza vocale in un teatro con tanto di orchestra, ma a un certo punto ...

Amore - look e successo : i 50 anni di Céline Dion - la Regina del pop : Céline Dion ha mandato un messaggio ai suoi numerosissimi fan: 'Non sono stata molto fortunata ultimamente .Non vedevo l'ora di fare di nuovo i miei spettacoli. Mi scuso con chiunque abbia pianificato di andare a Las Vegas per vedere il mio spettacolo, so quanto sia deludente, e mi dispiace tanto'. Quello che doveva essere una festa per i suoi 50 ...