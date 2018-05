Cda Tim | Elliott batte Vivendi Conquistati 10 membri su 15 Antisemitismo contro

Tim - a Elliott la maggioranza nel Cda. Sconfitta Vivendi : Elliott vince la sfida in Tim contro l'azionista di controllo Vivendi. La sua lista è stata la più votata in assemblea e si aggiudica così 10 posti in Cda. Entrano tra gli altri Fulvio Conti, Alfredo ...

Tim : scontro sulla nomina del nuovo Cda : All'assemblea di oggi presente il 66,77% del capitale. Due proposte presentate ai soci: quella di Vivendi e l'altra di Elliott. La vincitrice farà eleggere 10 membri del nuovo Consiglio di ...

TIM/ Elliott e Vivendi allo scontro nell’assemblea per il nuovo Cda : Tim, Elliott e Vivendi sono arrivate allo scontro con l'assemblea degli azionisti di Telecom Italia in cui si voterà per il nuovo cda. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:01:00 GMT)

Vivendi ed Elliott allo scontro finale. Cambia il Cda della Tim : ROMA - L'auditorium di Tim alle porte di Milano sarà teatro di un'assemblea dei soci storica. Oggi, dalle 11, misureranno le loro forze i due contendenti in campo: da un lato, il socio di maggioranza ...

Tim - il tribunale rinvia lo scontro sul Cda : Elliott: 'La democrazia dovrà attendere'. Oggi l'esordio di Cdp, ma l'assemblea decisiva è il 4 maggio Il tribunale di Milano disinnesca l'assemblea di Tim di oggi: non si voterà né la revoca dei sei ...

Eleggere il Cda Tim del 4 maggio fa comodo sia a Elliott che a Vivendi : MILANO - La decisione del giudice di lasciare l'ordine del giorno dell'assemblea di Telecom Italia così com'era, e quindi senza la revoca di sei consgilieri in quota Vivendi come richiesto dal socio ...