Caso Weinstein | molestie a Hollywood L' Academy espelle Bill Cosby e Roman Polanski

Caso Weinstein - l’Academy degli Oscar espelle anche Bill Cosby e Roman Polanski : Dopo il produttore Harvey Weinstein, accusato di molestie da numerose attrici, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences che assegna ogni anno gli Oscar ha espulso anche Bill Cosby e Roman Polanski. Cosby, un tempo volto amato della tv americana, è stato accusato di aggressione sessuale da decine di donne e il 26 aprile un jury della Pennsylvania lo ha riconosciuto colpevole di tre accuse di violenza: l’attore oggi 80enne avrebbe drogato e ...

Pulitzer - premio a New Yorker e Nytimes per scoop sul Caso Weinstein. Vince anche il Washington Post per il Russiagate : New Yorker, New York Times e Washington Post ancora una volta nell’Olimpo del giornalismo. Le due testate newyorkesi hanno vinto il premio Pulitzer nella categoria “servizio pubblico” grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Al Nytimes anche il premio per la politica interna, conquistato insieme al Washington Post, per le inchieste sul Russiagate. I vincitori del più prestigioso premio giornalistico del mondo sono stati ...

Caso Weinstein - saltato l’accordo per la vendita della compagnia del produttore accusato di molestie e violenza sessuale : l’accordo finanziario/amministrativo “al femminile” per rilevare la The Weinstein Company è saltato. Lo rivela la capocordata dell’intera operazione finanziaria, Maria Contreras-Sweet. “Dopo aver firmato e iniziato la fase di verifica della conferma, abbiamo ricevuto informazioni deludenti sulla fattibilità del completamento di questa transazione”, ha spiegato la donna, responsabile dei rapporti con le piccole imprese durante l’amministrazione ...

Caso Weinstein - venduta la compagnia del produttore travolto dalle accuse di molestie : a guidarla sarà una donna : La The Weinstein Company è stata tolta dalle mani di Harvey Weinstein e d’ora in avanti avrà un cda in gran parte femminile. La compagnia di produzione e distribuzione cinematografica co-fondata nel 2005 da Bob e Harvey Weinstein – quest’ultimo travolto della accuse di molestie e violenza sessuale che hanno fatto il giro del mondo -, era la diretta prosecuzione industriale della compagnia indipendente Miramax che i fratelli avevano fatto nascere ...