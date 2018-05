Caso colf | la compagna di Fico cita Guccini | pronti a querelare

Roberto Fico sta valutando di querelare Le Iene per il servizio sul Caso della colf in nero : I legali di Roberto Fico stanno valutando se sporgere querela nei confronti de Le Iene e degli organi di stampa che hanno riportato la notizia della colf che lavorerebbe in nero nella casa della compagna del presidente della Camera: "Il presidente Fico non è, né è mai stato, datore di lavoro della signora Imma".Continua a leggere

Forza Italia chiede le dimissioni di Fico per il Caso della colf in nero - i 5 Stelle lo difendono : La vicenda della presunta colf di Roberto Fico accende il dibattito in Parlamento. Sono soprattutto parlamentari di Forza Italia a chiedere un chiarimento sulla questione dei contributi, ventilando anche la necessità delle dimissioni della terza carica dello Stato qualora certe accuse venissero confermate dai fatti.Alcuni eletti del Pd - dopo l'ex segretario dem Matteo Renzi ieri sera - vogliono invece che il presidente della Camera venga ...

Fico ha assunto una colf in nero? Bufera sul presidente grillino Servizio choc delle Iene. Il Caso : Roberto Fico ha assunto una colf in nero? Questo l'interrogativo dilagante dopo che è trapelata la notizia di un indiscreto Servizio delle Iene. In soldoni la vicenda è la seguente: un testimone protetto... Segui su affaritaliani.it