Case in vendita a Bari | meglio nuove o da ristrutturare?

La Provincia mette in vendita due Case cantoniere : La Provincia mette in vendita due case cantoniere. Finiscono all'asta, con la modalità della presentazione delle offerte in busta chiusa, la Casa Cantoniera situata in località Giumella, nel comune di ...

Immobiliare USA - riprende la compravendita di Case : Teleborsa, - Tornano a salire le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso, dopo il calo del periodo precedente. Nel mese di febbraio , l'indice pending home sales , ...

USA - a febbraio vendita di Case nuove in calo e sotto attese : Teleborsa, - Tornano a scendere a febbraio le vendite di nuove abitazioni in USA . Nel periodo in esame il dato ha evidenziato un calo dello 0,6% a 618mila unità rispetto alle 622mila unità riviste di ...

Comune - mille Case in vendita finora mai incassato un euro : Il Comune di Napoli è proprietario dal 2013 di 898 case ex Iacp e in precedenza del Demanio dello Stato destinate alla dismissione in 3 anni, ma nessuna di queste è stata venduta. Appartamenti in via ...

Case in vendita in Toscana - al mare e in città : migliori luoghi e agenzie : Oggi vedremo insieme come cercare alcune Case in vendita in Toscana, sia al mare che in città. Un territorio come la Toscana è da sempre attrazione per molti turisti. La Toscana è la culla della cultura Italiana, sono nati qui Dante, Petrarca e Boccaccio, ad esempio. Sono nati qui anche moltissimi altri artisti, fra i quali è impossibile non menzionare Michelangelo ed è altrettanto impossibile non ricordare l’importanza della famiglia De Medici ...

Immobiliare USA - a gennaio forte calo per la vendita di Case nuove : Crolla a gennaio la vendita di nuove case negli Stati Uniti che ha segnato un calo del 7,8% a 593 mila unità. Il dato, reso noto dal Dipartimento del Commercio , è diminuito del 7,8% a 593mila unità, ...

USA - a gennaio delude la vendita di Case esistenti : Teleborsa, - Ancora un calo per le vendite di case negli Stati Uniti . Il dato, comunicato dall 'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari , NAR, , ha mostrato un calo del 3,2% a 5,38 milioni di ...

