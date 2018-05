Casa Bianca | conseguenze per Pechino se militarizza Mar cinese sud

Casa Bianca : Trump-Stormy - nessun affaire : 2.16 La Casa Bianca continua a negare che il presidente Trump abbia avuto una relazione sessuale con Stormy Daniels, l'ex pornostar che invece sostiene di averla avuta oltre un decennio fa. Ma intanto le polemiche infuriano dopo che Rudy Giuliani ha rivelato per la prima volta in tv che il rimborso da 130mila dollari al suo legale Michael Cohen è stato effettivamente, pagato da Trump "a rate". Solo dopo, ha aggiunto Giuliani,il presidente ...

Pentagono apre indagine su ex medico Trump a Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dazi : Casa Bianca conta su fine negoziati con UE in 30 giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nucleare : Iran; Casa Bianca - esaminiamo informazioni Israele : E sono in linea con quanto gli Stati Uniti sanno da tempo: l'Iran ha un programma Nucleare clandestino che ha cercato di nascondere al mondo e alla sua gente''. , ANSA, .

Casa Bianca - bufera dopo lo show di Michelle Wolf alla cena dei corrispondenti : Quella stampa che lo ha sempre bersagliato dall'inizio della sua avventura politica. 'La cena dei corrispondenti è stata imbarazzante. Eliminatela. O cambiatela del tutto'. Questo il tweet del ...

C'è un motivo se Trump ha fatto sparire dalla Casa Bianca l'albero che Macron gli ha regalato : l'albero piantato da Donald Trump e Emmanuel Macron è sparito. Il network Abc ha sollevato il caso relativo alla quercia che il presidente degli Stati Uniti e l'omologo francese hanno piantato la scorsa settimana nel giardino della Casa Bianca. l'albero proveniva dalla foresta di Bellau, nel dipartimento francese Aisne, dove i soldati americani si scontrarono per la prima volta con l'esercito tedesco nella Prima guerra mondiale.--Le foto dei ...

Dal prato della Casa Bianca è scomparsa la quercia piantata da Macron e Trump - : Nella foto è visibile solo erba gialla e nessuna traccia di albero. Alla Casa Bianca la scomparsa della pianta non è stata commentata. Il presidente francese, Emmanuel Macron, con la moglie Brigitte, ...

Scompare dal giardino della Casa Bianca l'albero donato da Macron a Trump : Neanche una settimana fa, il 23 aprile, Macron e Trump davanti alle proprie consorti piantavano un albero insieme donando alla stampa uno scatto degno di uno spot. L'agenzia fotografica Reuters, che aveva immortalato quel momento, oggi torna a fotografare lo stesso punto del parco della zona South Lawn della Casa Bianca ma posto dell'albero ha trovato una macchia di erba gialla. Dopo essere stati accolti dal tycoon e Melania, lo scorso 23 aprile ...

Brigitte Macron/ “Melania Trump è divertente - ma è prigioniera della Casa Bianca” : Brigitte Macron parla di Melania Trump: “Una donna divertente ma prigioniera della Casa Bianca”. Le rivelazioni al quotidiano Le Monde della moglie del presidente francese(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 08:39:00 GMT)

Brigitte Macron su Melania - 'prigioniera della Casa Bianca' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Brigitte : "Melania simpatica - ma prigioniera della Casa Bianca" : ' Affascinante, intelligente, molto aperta: abbiamo lo stesso spirito, ridiamo facilmente insieme '. Le parole sono di Brigitte Macron, che in un'intervista a Le Monde parla della recente visita ...

Brigitte Macrone : "Melania è intrappolata alla Casa Bianca. È prigioniera. Per questo è sempre così triste" : "Melania non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non le è consentito di mettere il naso fuori. Vive una vita molto più limitata della mia. Io esco ogni giorno a Parigi". La rivelazione arriva da Brigitte Macron in un'intervista a Le Monde di venerdì. La premiere dame racconta della visita di Stato negli Stati Uniti trascorsa insieme al marito, che da quasi un anno è ...

Dazi - Iran - Gerusalemme. Trump liquida "Frau Angela" : tre ore alla Casa Bianca - zero risultati : Die Welt, l'ammiraglia conservatrice del gruppo Springer, era stata facile profeta, titolando: "Fasto per Macron, una fredda alzata di spalle per Merkel". Così è stato. Il giornale tedesco aveva messo le mani avanti annotando che "la breve visita della cancelliera prevede un sobrio incontro di lavoro nel quale ci si limiterà a discutere lo stretto necessario, l'atmosfera sarà caratterizzata da una sorta di ...

Usa - Merkel alla Casa Bianca : 'La politica di Trump ha aperto nuove possiblità' : E ancora: l a politica di Donald Trump verso la Corea del Nord ha 'aperto nuove possibilità'. Lo ha detto la Merkel. È necessario, ha aggiunto la cancelliera, continuare a vigilare sul regime di ...