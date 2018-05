Cardiologi | 1 milione di pazienti non accede a procedure senza cicatrici

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) I progressi scientifici e tecnologici nel campo dell’interventistica cardiovascolare “hanno contribuito sensibilmente a garantire il mantenimento e il miglioramento dello stato di Salute della popolazione. Oggi ci sono evidenze scientifiche indiscutibili che dimostrano che le tecniche interventistiche percutanee mini-invasive sono sicure, efficaci costituendo così lo standard di cura da garantire ai. Eppure ancora un terzo dei, circa 1di persone, non hanno accesso a queste’, per mancata applicazione delle raccomandazioni internazionali con significative disparità territoriali legate alla frammentazione a livello regionale del Ssn”. E’ la denuncia della Società italiana dia interventistica (Gise), che oggi a Roma ha promosso la terza edizione di ‘Think Heart with ...