Carburanti | Figisc | prezzi stabili in prossimi giorni

: RT @ConfcommercioMn: Domenica 13 maggio incontro dei gestori dei distributori di carburanti con il segretario di @figisc Paolo Uniti. Si pa… - alex_contrera : RT @ConfcommercioMn: Domenica 13 maggio incontro dei gestori dei distributori di carburanti con il segretario di @figisc Paolo Uniti. Si pa… - Confcommercio : RT @ConfcommercioMn: Domenica 13 maggio incontro dei gestori dei distributori di carburanti con il segretario di @figisc Paolo Uniti. Si pa… - ConfcommercioMn : Domenica 13 maggio incontro dei gestori dei distributori di carburanti con il segretario di @figisc Paolo Uniti. Si… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Roma, 4 mag. (AdnKronos) – Idei, nei, dovrebbero restare sostanzialmente. A sostenerlo, nell’Osservatorio, è il presidente di– Confcommercio, Maurizio Micheli.A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro, sottolinea Micheli, “ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa direlativamente, media dei due prodotti benzina e gasolio e delle due modalità di servizio ‘self’ e ‘servito’, per icon scostamenti compresi attorno ai 0,2 centesimi/litro in più od in meno. Le previsioni non possono andare oltre il termine ravvicinato di 4in considerazione delle variabili di mercato (greggio, cambio, ecc.)”. Al monitoraggio, effettuato ...