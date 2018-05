Camorra | la confessione in aula dell’ex sindaco di Casapenna | “Pagai i Casalesi”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 maggio 2018) “Pagai 2000 euro al clan”. Lo ha confessato in, l’exdi Casapesenna Fortunato Zagaria, imputato con il boss Michele Zagaria, capoclan dei Casalesi, che nel paesino del Casertano ha sempre risieduto con fratelli e sorelle trascorrendovi parte della sua lunga latitanza e venendo stanato proprio lì, nel bunker realizzato in via Mascagni a casa di una famiglia di fiancheggiatori, il 7 dicembre 2011. Un anno prima, ha spiegato l’ex primo cittadino davanti ai giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, “quando erodi Casapesenna, diedi seguito ad una richiesta estorsiva del clan e pagai duemila euro”. I due Zagaria rispondono del reato di violenza privata con l’aggravante mafiosa commesso ai danni dell’altro ex primo cittadino, costituitosi parte civile, Giovanni Zara, in carica per dieci mesi tra l’aprile 2008 e il febbraio ...