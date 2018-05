Cambiate password Twitter | 330 000 profili a rischio per un bug interno

optimaitalia

: #Twitter ai suoi 330 milioni di utenti: 'Falla nella sicurezza interna, problema risolto ma cambiate la password pe… - RaiNews : #Twitter ai suoi 330 milioni di utenti: 'Falla nella sicurezza interna, problema risolto ma cambiate la password pe… - SkyTG24 : Twitter, dopo bug nel sistema l'avviso agli utenti: cambiate password - sole24ore : Twitter ai suoi 330 milioni di utenti:?cambiate le password -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Vi consigliamo di cambiaresubito. Per un eccesso di zelo, come comunica lo stesso social network, ma di fatto un bugalla piattaforma ha messo in pericolo circa 330.000. Meglio dunque evitare qualsiasie procedere all'operazione semplice e sicura per proteggere i propri dati personali.La falla è stata segnalata dal teamdirettamente sul blog ufficiale del social network. Cosa è successo più esattamente? Gli esperti dichiarano come solitamente ledegli utenti siano registrate attraverso un processo chiamato hashing che di solito camuffa i dati di accesso con una funzione nota come bcrypt, la quale sostituisce la parola segreta effettiva con una successione casuale di numeri e lettere. Ciò consente che i dati deivengano memorizzati ma senza che nessuno all'della società possa conoscerli, neanche per sbaglio. ...