Calciomercato Napoli | clamoroso retroscena su Reina | svelato il futuro di Albiol e

Calciomercato Napoli - Reina attacca De Laurentiis : 'Me ne vado per colpa sua', avrebbe detto ai compagni, secondo 'Premium Sport', riferendosi al presidente De Laurentiis . I rapporti tra i due del resto erano tesi da tempo, per la mancata intenzione,...

Calciomercato - Napoli su Ancelotti : De Laurentiis progetta il futuro : Napoli - Dopo Emery, Fonseca, Conte ed il ritorno di Benitez, ieri è emersa un'indiscrezione-bomba: Carlo Ancelotti . Ha allenato e vinto con Real Madrid, Psg, Chelsea e Bayern Monaco, tre giorni fa ...

Calciomercato Napoli - la bomba dall’Inghilterra : “si tenta il colpaccio in difesa” : Calciomercato Napoli – ll Napoli è concentrato sulle ultime partite del campionato di Serie A, la corsa scudetto con la Juventus è ancora aperta e la squadra di Maurizio Sarri crede ancora al primo posto. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e dall’Inghilterra arriva una vera e propria bomba che riguarda proprio il Napoli. In caso di addio di Sarri si valuta il ritorno di Benitez e secondo il Sun lo spagnolo porterebbe ...

Calciomercato Napoli - Sarri : assalto Monaco : ... il club del Principato - si legge questa mattina in edicola sulle pagine del 'Corriere dello Sport' - è deciso a strappare l'allenatore toscano al Napoli pagando gli 8 milioni di euro previsti dalla ...

Calciomercato Napoli - la bomba dalla Russia : “ecco il colpo per la prossima stagione” : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante successo nella gara di campionato contro l’Udinese, adesso grande attesa per lo scontro diretto che vale lo scudetto contro la Juventus. Il club azzurro nel frattempo pensa alla prossima stagione ed anche al mercato, secondo le ultime indiscrezioni in Napoli sarebbe interessato ad acquistare Alexander Golovin, promessa del Calcio russo, in forza al Cska di Mosca. Lo ...

Calciomercato Milan - sorprendente scambio con il Napoli? I dettagli Video : Il #Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo finale della stagione. Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, infatti, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti, forte attaccante del Torino gia' to nella scorsa sessione estiva di #Calciomercato. Mirabelli e Fassone, infatti, stanno cercando un bomber in grado di garantire 20/25 reti all'anno, e Belotti potrebbe essere l'uomo ideale per il reparto offensivo di ...

Calciomercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Calciomercato : Cavani in rottura con il Psg - clamoroso ritorno a Napoli? I tifosi già sognano uno spettacolare tridente con Martens e Insigne : Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. L’uruguaino pensa da un clamoroso ritorno in Italia con il Napoli pronto ad approfittare dei “capricci” del bomber che fece incantare il San Paolo. Il presidente De Laurentiis vuole creare un Napoli sempre più forte e competitivo e Cavani non può far altro che migliorare la squadra. I tifosi ...

Calciomercato Cagliari - oro Barella. Juventus - Napoli e Roma lo osservano : Cagliari - La sua prima vera stagione da protagonista in Serie A si sta trasformando in una cavalcata entusiasmante tanto che il Cagliari si aggrappa al suo gioiello Nicolò Barella per acciuffare al ...

Calciomercato Napoli - pressing su Leno. Nel mirino anche Fabra : Napoli new generation: via al restyling azzurro Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

Calciomercato Milan - scambio 'spagnolo' con il Napoli? Video : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori calciatori del club rossonero. L'ex esterno offensivo del Liverpool potrebbe decidere di lasciare il Milan al termine della stagione, soprattutto nel caso in cui la squadra di Gattuso non dovesse riuscire ad ottenere la qualificazione in Champions League. Stando a quanto riportano le ultime ...

Calciomercato Napoli : Wolfsburg-Younes - altro rebus : La cronaca, che va separata da qualsiasi opinione, racconta stavolta del Wolfsburg, una pretendente che si sarebbe già fatta avanti, che avrebbe un impegno o qualcosa che ci somigli , tutto il Mondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - le sorprese dentro l’uovo di Pasqua : Inter show - super mosse di Genoa - Samp e Torino - colpi di Juve e Napoli : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. In casa Atalanta la prossima cessione eccellente dovrebbe essere quella di Cristante, diversi club di Premier League sul centrocampista, in attacco potrebbe andare via Petagna, così come Ilicic, in entrata occhi su Alberto Cerri fino al momento grande protagonista con il Perugia in Serie B. Il Bologna si ...

Calciomercato Roma - Balotelli apre al trasferimento! Poi novità su Napoli e Juventus : Calciomercato Roma, i giallorossi sono scesi in campo per la giornata di Serie A, pareggio contro il Bologna. Ma si pensa anche al mercato, il particolar modo Balotelli apre al trasferimento come riporta a Sportweek: “Non penso di poter andare al Napoli perchè De Laurentiis non ha mai avuto simpatia nei miei confronti. Sono stato una volta vicino anche alla Juventus, ma ho deciso io di non andare nonostante la dirigenza mi volesse. Andrei ...