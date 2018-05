Calciomercato Genoa | l’agente di Criscito | “ecco la nostra decisione”

Calciomercato - Criscito : parla l'agente : «Ritorno al Genoa ufficiale a breve» : NAPOLI - " Criscito - Genoa ? Il contratto non è stato ancora depositato, per cui non è ufficiale, ma la prospettiva è vicina alla verità" . Andrea D'Amico , procuratore del giocatore dello Zenit, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - le ultime su Giuseppe Rossi : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, stagione che può essere considerata comunque positiva per il club rossoblu. Adesso si pensa alla pRossima stagione ed al mercato, mossa a sorpresa con la conferma in panchina del tecnico Ballardini. Una situazione da chiarire sarà quella legata a Giuseppe Rossi, il calciatore vorrebbe rimanere un’altra stagione ed il club ha l’opzione di rinnovo ...

Calciomercato Genoa - ribaltone nelle ultime ore : sorpasso per il dopo-Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto con anticipo la salvezza nel campionato di Serie A, stagione altalenante per gli uomini di Ballardini che adesso pensano anche alla prossima stagione. Dopo aver confermato il tecnico la prima situazione da seguire sarà quella del portiere con Perin che quasi certamente sarà ceduto. Per il sostituto nome a sorpresa, secondo quanto riporta Sky Sport al suo posto il Genoa sta pensando ad Emil Audero ...

Calciomercato Genoa - Preziosi annuncia il primo grande colpo per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – stagione comunque positiva per il Genoa che ha raggiunto la salvezza con anticipo, adesso è il momento di programmare la prossima stagione e la dirigenza sta lavorando per rinforzare la rosa, già piazzato il primo colpo. La conferma arriva direttamente dal presidente Preziosi ai microfoni di ‘Telenord’: “Ha preso la squadra in una situazione disastrata ed il cambiamento si è visto subito. L’ho ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : “Renzi? Ecco la situazione” : Calciomercato Genoa – Periodo di prova con il Genoa per Francesco Renzi, figlio di Matteo, Ecco le importanti indicazioni di Perinetti come riportato all’Ansa: “Per noi è Francesco, un diciassettenne che gioca abbastanza bene al calcio, che poi di cognome si chiami Renzi è ininfluente. Segna e ha delle qualità, se sono sufficienti a garantirgli un posto nelle giovanili del Genoa lo valuteremo prossimamente. Come altri suoi ...

Calciomercato Genoa - decisi alcuni addii in vista della prossima stagione : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha praticamente raggiunto l’obiettivo salvezza dopo il successo nella gara di campionato contro il Verona ma il pensiero è già rivolto alla prossima stagione. A tenere banco è anche e soprattutto il mercato, importanti decisioni in vista del prossimo campionato. La dirigenza avrebbe deciso per alcuni addii, si tratta di Taarabt e Gentiletti, il centrocampista Luca Rigoni, l’esterno Lazovic mentre ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - ecco l’eventuale sostituto di Perin : Calciomercato Genoa – Stagione quasi in archivio per il Genoa dopo il successo nella gara di campionato contro il Verona, salvezza conquistata ed adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più competitiva. Potrebbero essere le ultime partite con la maglia del Genoa per il portiere Perin, sia Perinetti che il calciatore hanno confermato la voci su un possibile addio al ...

Genoa - Perinetti svela tutto : dalla panchina al Calciomercato - annunciato l’addio di Perin : Il Genoa ha raggiunto la salvezza ed adesso si prepara già per la prossima stagione, interessanti indicazioni da parte di Perinetti: “La salvezza non è ancora matematica – ha spiegato ai giornalisti presenti – quindi bisogna aspettare. La società inizia a programmare da oggi in avanti. L’allenatore è il primo nodo da sciogliere, perché tutto dipende da questo. Se avessimo anticipato i tempi, le distrazioni sarebbero ...

Calciomercato Genoa - Preziosi : «Perin via? Deciderà lui» : GENOVA - " Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da ...

Calciomercato Genoa - Preziosi : «Perin? Deciderà lui se vuole andar via» : GENOVA - " Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da ...

Calciomercato Genoa - ecco il primo colpo per la prossima stagione : arriva la firma di Criscito : Calciomercato Genoa, HA firmaTO Criscito – Il Genoa sta attraversando un momento positivo, la squadra di Ballardini è reduce dal pareggio nel derby contro la Sampdoria, risultato che ha avvicinato all’obiettivo salvezza. La dirigenza nel frattempo pensa anche alla prossima stagione, chiuso un importante colpo di mercato. Si tratta di Criscito, definito il ritorno nelle ultime ore, il calciatore ha firmato il contratto, decisiva ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Calciomercato Genoa - quasi deciso il futuro di Giuseppe Rossi : Calciomercato Genoa – Il Genoa è concentrato sulla stagione in Serie A, l’obiettivo è raggiungere la salvezza per poi pensare alla pRossima stagione. L’intenzione è muoversi sul mercato ed un reparto che dovrebbe subire molti cambiamenti è l’attacco, si sta per definire anche il futuro di Giuseppe Rossi. L’attaccante è arrivato al Genoa con un contratto fino al termine della stagione e rinnovo biennale a cifre quasi ...