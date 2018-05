Calciomercato | Ante Coric alla Roma? Il talento croato atteso nel weekend in Italia per

Calciomercato. Lazio - sprint per Cristante : Domenica, evidenzia il Corriere dello Sport , potrebbe essere l'occasione giusta per sondare il terreno e tentare il sorpasso sugli altri. LE CIFRE Cristante è valutato almeno trenta milioni e l'...

Calciomercato Bologna - i nodi da sciogliere sono Mirante e Palacio : Bologna - sono tanti i nodi da sciogliere per il mercato futuro del Bologna : tanti giocatori che possono partire, altri su cui si lavora per il rinnovo, volti nuovi e nodi da sciogliere. Tra questi ...

Calciomercato - oro Salah : la nuova valutazione economica dell’attaccante del Liverpool : Momento fantastico per l’attaccante Salah, il calciatore sta trascinando il Liverpool con prestazioni incredibili, l’egiziano è stato grande protagonista anche nella gara d’andata contro la Roma, una doppietta, due assist e giocate incredibili, si tratta di un grande rimpianto per il club giallorosso. Salah può essere pienamente in corsa per il Pallone d’Oro, stagione veramente da incorniciare. Il calciatore dei Reds è ...

Calciomercato Milan - importante annuncio di Gattuso su Belotti : Calciomercato Milan – Il Milan è concentrato sull’ultima parte di stagione ma il pensiero è rivolto anche al mercato della prossima stagione. Su CalcioWeb ormai vi parliamo da diverse settimane del ritorno di fiamma del Milan per Belotti, la conferma adesso arriva direttamente dal tecnico Gattuso, ecco le parole sul Gallo: “Ricordo che andammo a visionarlo io e Perinetti quando giocava per l’Albinoleffe: rimasi sorpreso, ...

Calciomercato Inter - per Cristante è duello con la Juventus : La conferma dell'Interesse arriva direttamente dal presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi , che ha parlato così a 'RMC Sport': "Cristante ha fatto un ulteriore salto di qualità, è un giocatore ...

Calciomercato Chievo - a titolo definitivo l'attaccante Fabbro : VERONA - Il Chievo ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Michael Fabbro . Attaccante nato a San Daniele del Friuli il 10/05/1996, Fabbro è in ...

Calciomercato Arsenal : Tante pretendenti per il gioiello dei Gunners : I Gunners sarebbero pronti a vendere Hector Bellerin alla fine della stagione, ma a chi? Hector Bellerin dirà addio all’Arsenal alla fine della stagione. Il giovane terzino, ai Gunners dal 2014, nonosTante sia sotto contratto fino alla fine del 2023 potrebbe lasciare Londra, ma verso quale destinazione? I tabloid inglesi si stanno sbizzarrendo in queste ore sulla prossima destinazione del difensore spagnolo, mettendo in cima alla ...

Calciomercato - asta per Gabbiadini : tutti i club interessati all’attaccante : Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton si prepara a tornare in Italia nella prossima stagione, esperienza altalenante in Inghilterra, l’obiettivo è tonare grande protagonista. Le qualità del calciatore sono enormi, Gabbiadini ha solo bisogno di continuità per tornare ad essere decisivo in Serie A. Tanti club fiutano l’affare, in particolar modo il Bologna, alla ricerca di un attaccante. Ma non solo si prepara una vera e ...

Calciomercato - sorpasso Roma : ecco Cristante : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Roma: il Real Madrid segue Alisson

Calciomercato Roma - Cristante è vicino : sorpassata la Juventus : Mentre il campionato si ferma per la pausa delle nazionali la Roma affonda il colpo sul Calciomercato e, secondo 'Il Corriere dello Sport', sarebbe sempre più vicina a Bryan Cristante dell'Atalanta. L'ex centrocampista del Milan, infatti, è il primo obiettivo della Roma che avrebbe alzato l'offerta fino a 35 milioni di euro pur di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - rottura Kalinic-Milan : due club sull’attaccante : Il Milan è in campo per la gara di campionato contro il Chievo ma a tenere banco è anche il mercato per la prossima stagione. In particolar modo rottura tra il club rossonero e Kalinic, l’attaccante non è stato convocato contro la squadra di Maran per scarso impegno in allenamento, per questo motivo al termine della stagione dovrebbe materializzarsi l’addio. Il croato può essere un pezzo pregiato in estate, in particolar modo Torino ...

Calciomercato : e se Balotelli tornasse all’Inter? L’attaccante del Nizza difficilmente resterà in Francia - Ausilio sonda il terreno per un clamoroso ritorno : Sì, avete letto bene. Sì cari tifosi dell’Inter la probabilità c’è, eccome se esiste. Mario Balotelli, a fine anno, lascerà il Nizza ed il campionato francese. E’ proprio lo stesso presidente della squadra dell’italiano a dirlo a chiare lettere come riportato da CalcioWeb. Balotelli stà facendo una grande stagione trascinando la sua squadra in traguardi insperati e l’Inter sta osservando la situazione per un ...

Calciomercato Spal - deciso il futuro dell’attaccante Antenucci : Spal 2013 srl annuncia ufficialmente di aver allungato il rapporto sportivo e professionale col capitano Mirco Antenucci. L’attaccante ha firmato questa mattina negli uffici della sede biancazzurra di via Copparo il prolungamento del contratto fino al giugno 2020. Antenucci ha indossato per 36 volte con 18 reti la maglia Spallina in Serie B, mentre nella stagione attuale di Serie A Tim ha totalizzato 23 presenze con all’attivo 8 goal, l’ultimo ...

Calciomercato Spal - Antenucci a un passo dal prolungamento : FERRARA - La Spal non vuol farsi scappare Mirko Antenucci . E nel giro di poche ore si passerà dalle parole ai fatti, facendo firmare a Mirco Antenucci il prolungamento del contratto di un anno, fino ...