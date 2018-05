Calcio | Neymar è tornato a Parigi

Calciomercato : le indiscrezioni diventano realtà - il padre di Neymar tratta con il Real. Juventus alla finestra : Le indiscrezioni diventano realtà. L’attaccante ex Barca Neymar sarebbe sarebbe in trattativa con Real Madrid. Il padre del calciatore brasiliano, secondo quanto rivela il giornale spagnolo As, sarebbe già discutendo con Florentino Perez per studiare una strategia per la cessione. La Juventus è alla finestra: il sogno di Agnelli e Marotta e quella di creare un tridente offensivo con Dybala e Higuain. Un trio stellare, in grado di competere ...