Bullismo | lesioni a compagno | due 16enni arrestati nella Bergamasca

Bullismo a scuola - Zogno : estorsioni e lesioni al compagno/ Magistrato : “16enni arrestati? Meglio prevenzione” : Zogno, Bullismo contro un compagno di classe: minacce, botte ed estorsioni di soldi. Ultime notizie, Bergamo: due 16enni sono stati arrestati per lesioni aggravate(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:32:00 GMT)

Bullismo.Lesioni a compagno - due arresti : 12.10 Due sedicenni di Zogno, nella Bergamasca, sono stati arrestati dai Carabinieri per lesioni e minacce aggravate e in concorso ai danni di un coetaneo. I due, studenti in una scuola superiore di Zogno, avrebbero bullizzato un compagno di classe, da dicembre 2016 a dicembre 2017. L'arresto è stato disposto con ordinanza del Tribunale dei Minori di Bergamo.