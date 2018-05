Bullismo | i genitori non educano i figli? Colpiamogli nel portafogli

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 maggio 2018) di Conrado de Vita Da ignorante quale sono e da novello padre, mi affascina ancora da lontano – in senso negativo, è ovvio – il fenomeno delapparentemente crescente a macchia d’olio nelle scuole superiori italiane. Ne ho sentite e lette molte, in questi giorni: da chi propone di vietare il cellulare a scuola a chi parla di insulto a pubblico ufficiale. Ma con il punto in comune di rischiare di cadere in una retorica vuota e fine a se stessa, alla quale i ragazzi – glielo dobbiamo, sono più creativi di noi e sarebbe spaventoso il contrario – non faticheranno a trovare una soluzione onde aggirare la norma. Ebbene, ilsi pone ormai come piaga sociale, alla pari della guida in stato di ebbrezza o di quello che fu il fumo nei locali pubblici. Problemi oggi non dico risolti, ma se non altro contenuti con un metodo molto semplice: colpendo il. I comportamenti ...