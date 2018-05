Bullismo | due sedicenni arrestati nel Bergamasco per lesioni e minacce a un compagnod di

Bullismo.Lesioni a compagno - due arresti : 12.10 Due sedicenni di Zogno, nella Bergamasca, sono stati arrestati dai Carabinieri per lesioni e minacce aggravate e in concorso ai danni di un coetaneo. I due, studenti in una scuola superiore di Zogno, avrebbero bullizzato un compagno di classe, da dicembre 2016 a dicembre 2017. L'arresto è stato disposto con ordinanza del Tribunale dei Minori di Bergamo.