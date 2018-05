Bullismo a scuola | arrestati due studenti di 16 anni

Zogno - Bergamo - - arrestati due studenti 16enni accusati di Bullismo a scuola : Zogno , Bergamo, , arrestati due studenti 16enni accusati di bullismo a scuola ROMA Due studenti sedicenni sono stati arrestati dai carabinieri a Zogno, in provincia di Bergamo, con le accuse di ...

Bullismo a scuola : come evolve il fenomeno : I più colpiti sono i ragazzini delle medie. E la violenza contro i prof? Per lo psichiatra è legata alla perdita di rispetto per l'istituzione

«Io - vittima di Bullismo - e cyberBullismo - a scuola e fuori : presa in giro - molestata e definita prostituta per delle foto» : Da quando anch'io mi ero iscritta sui social, lo sport preferito era diventato per tanti andarsi a guardare le mie foto 'troppo da puttana'. Insulti dappertutto, a scuola, per strada, al bar, nei ...

Pesaro - prof aggredito in classe/ Bullismo a scuola - due studenti bocciati : Pesaro, prof aggredito a scuola. È successo all’istituto Benelli, scuola di geni e di scalmanati, dove si vincono dei premi nazionali, ma si fa anche incetta di sospesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:59:00 GMT)

CESENATICO - SPRAY URTICANTE A SCUOLA : "GRAVE ATTO DI Bullismo"/ Ultime notizie : inchiesta per lesioni : CESENATICO, SPRAY URTICANTE a SCUOLA: caos questa mattina, 5 ragazzine finite in ospedale. Il sindaco ha parlato di bullismo e attende che venga identificato il responsabile.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 00:33:00 GMT)

Cina : killer scuola è ex studente - vendetta per Bullismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Cesenatico - spray urticante a scuola : "grave atto di Bullismo"/ Ultime notizie : 5 alunni in ospedale : Cesenatico, spray urticante a scuola: caos questa mattina, 5 ragazzine finite in ospedale. Il sindaco ha parlato di bullismo e attende che venga identificato il responsabile.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:58:00 GMT)

Bullismo - a Lecce il ragazzino che ha aggredito il compagno non va a scuola : "Troppo turbato" : Assenti sia il ragazzo che la sua vittima, un 17enne vittima di reiterati soprusi. L'avvocato della famiglia della vittima ha presentato un'istanza alla...

Atti di Bullismo a scuola - il Gip fa tornare ragazzi a lezione : Chieti - I due studenti minorenni responsabili di avere aggredito, minacciato e insultato in una scuola della provincia di Chieti, l'8 novembre 2017, un ragazzo di 15 anni, potranno frequentare le lezioni ma, terminate, dovranno rientrare in casa e rimanervi. Il provvedimento nei confronti dei due minori - che avevano finora un obbligo di permanenza in casa - è stato adottato dal gip del Tribunale dei minori di L'Aquila, Cristina ...

Scuola sempre più allo sbando : ennesimo caso di Bullismo : Quella che ci troviamo di fronte è una Scuola sempre più allo sbando. Sembra non poterci essere un limite alla violenza e ad atti che entrano, diciamolo, nella sfera della delinquenza. Il bullismo è purtroppo ormai una realtà incontenibile in molte scuole italiane . Nuovo caso di bullismo La vittima di bullismo è stato un ragazzo […] L'articolo Scuola sempre più allo sbando: ennesimo caso di bullismo proviene da Scuolainforma.

Bullismo a scuola nel Leccese - 17enne umiliato e filmato in classe. Presentato esposto in Procura : Un nuovo caso di Bullismo a scuola arriva dalla provincia di Lecce. Sono stati i genitori del ragazzo preso di mira a presentare la denuncia alla Procura del capoluogo salentino, allegando il filmato che spopolava sulle chat WhatsApp. Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Lecce....

Lecce - Bullismo a scuola : 17enne aggredito | La maglietta usata per pulire la lavagna | Video : Esposto in Procura dei genitori con allegato alla denuncia il Video in cui si vede il ragazzo preso a calci e minacciato con una sedia

Bullismo A SCUOLA : DA LECCE A LUCCA/ Video Le Iene : “Ho fatto una c... ma non sono un bullo” : Dopo LUCCA, BULLISMO a SCUOLA a LECCE: Video, 17enne umiliato e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia, fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Bullismo a scuola : Lecce - 17enne umiliato e aggredito dai compagni di classe/ Video - indagini su responsabili : Lecce, Bullismo a scuola: Video, 17enne umiliato e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia e il fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:54:00 GMT)