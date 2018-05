Borsa | corre Ferrari al nuovo massimo storico | +4 | 70%

Soccorre anziana caduta per strada e le ruba 1400 euro dalla Borsa : Ha soccorso un'anziana caduta a terra per strada e, accompagnandola a casa, le ha rubato il portafogio dalla borsa, sottraendole 1400 euro. L'uomo, un 35enne residente a Bari, è stato individuato dalla Polizia ed è stato denunciato per furto aggravato.Continua a leggere

Borsa : Europa chiude positiva - Milano controcorrente -0 - 47% - Cnh ok dopo conti : Alla chiusura, Milano ha segnato un -0,47%, sopra i minimi di seduta, ma con il Ftse Mib tornato sotto quota 24.000 punti, Parigi e' salita dello 0,54%, anche se l'economia ha rallentato il passo, ...

Borsa : Milano debole con Fca - corre Cnh : ANSA, - Milano, 27 APR - Ultima seduta di settimana negativa per Piazza Affari, unica Borsa europea della giornata in calo: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,47%, il Ftse All share in ...

UBI Banca corre in Borsa. JP Morgan avvia copertura a "overweight" : Ottimo avvio di giornata per UBI Banca , in bella mostra sul paniere principale di Piazza Affari con un rialzo dell'1,27% a 4 euro. Oggi J.P.Morgan ha avviato la copertura sul titolo a "overweight" ...

Juventus - ipoteca sul campionato. Titolo corre in Borsa : Variazioni con segno più per i titoli Juventus , che guadagnano 1,47 punti percentuali. A seguito della vittoria di ieri per 3-0 sulla Sampdoria i bianconeri hanno aumentato a sei punti il vantaggio ...

Borsa : Europa corre - meno timori su dazi : ANSA, - MILANO, 5 APR - Buon passo per le Borse europee in scia a Wall Street e alle Piazze asiatiche mentre si allentano i timori sugli impatti della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. L'...

Telecom corre in Borsa - +3% - - Cdp pronta a entrare nel capitale : Milano, 5 apr. , askanews, - Telecom Italia in evidenza a Piazza Affari sulla notizia che il cda odierno della Cassa Depositi e Prestiti valuterà l'acquisto di una quota fino al 5% nel gruppo di tlc. ...

Piazza Affari : Mediaset corre in Borsa dopo l’accordo con Sky : Piazza Affari: Mediaset corre in Borsa dopo l’accordo con Sky Il titolo del Biscione arriva a toccare +7,9%. Gli analisti promuovono a pieni voti l’intesa siglata tra Pier Silvio Berlusconi e Andrea Zappia Continua a leggere

Facebook precipita in Borsa (-22% in otto giorni). Gli analisti controcorrente : compratelo : Nonostante il crollo a Wall Street, nove analisti su dieci continuano a consigliare di acquistare il titolo del social, stando ai dati FactSet raccolti su un panel di ben 45 professionisti specializzati. Ecco per quali motivi...

Cairo corre in Borsa dopo i risultati : Bilancio in crescita per Cairo Communication . L'editore ha chiuso il 2017 con un utile netto di 52 milioni di euro , in miglioramento rispetto ai 21,5 milioni dell'esercizio precedente. L' Ebit è ...